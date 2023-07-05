拓展國際通路 花蓮兩農會茶品新加坡高島屋上架

花蓮縣吉安鄉農會刺五加茶、瑞穗鄉農會柚花茶，最近邁向國際，在新加坡Takashimaya Shopping Centre（高島屋）食品展上架；兩農會表示，這是花蓮農產品首次走進新加坡百貨，盼藉此打響知名度，也試水溫開拓商機。

縣長徐榛蔚今年4月率團參加新加坡食品展，為花蓮農特產品開展國際通路，最近傳回好消息，已有兩款在地加工茶品在新加坡高島屋百貨公司上架。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，首批透過貿易商引進150盒，目前觀察，新加坡當地消費者的迴響還不錯。藉由「刺五加茶」試水溫，未來希望能有更多吉安優質農產賣到新加坡。

瑞穗鄉以生產文旦柚、茶葉等農產品而知名，鄉農會總幹事黃盛皇表示，前兩年曾嘗試將文旦鮮果銷往新加坡，但正值疫情期間，運費較高，未再有後續。這次以柚花茶打入新加坡市場，希望當地消費者品嘗過後，對瑞穗柚子有更進一步了解，帶動柚子沾醬等多元加工產品，甚至是鮮果的銷售。

花蓮縣府農業處表示，徐榛蔚4月帶領縣內農會總幹事、農友參加新加坡國際食品展，並主動拜會當地通路商，為花蓮農特產品開拓國際市場提供寶貴機會。新加坡高島屋百貨公司是當地著名的百貨公司之一，這次與兩鄉農會合作推動上架，顯示縣內農特產在國際重視健康保健的趨勢下，獲得消費市場的肯定，會持續協助縣內農特產品拓展外銷通路，走向國際。