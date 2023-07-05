快訊

傳郭台銘「有意併購民眾黨」 蔡壁如爆：他這一兩天決定是否獨立參選

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投上周增26例流感併發重症 跟感冒不同勿延誤就醫

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
近期確診新冠肺炎和流感中重症病例數有增加趨勢，南投衛生局指出流感癥狀與一般感冒症狀不同。圖／南投衛生局提供
近期確診新冠肺炎和流感中重症病例數有增加趨勢，南投衛生局指出流感癥狀與一般感冒症狀不同。圖／南投衛生局提供

國內目前流感仍處高原期，南投衛生局指出，近期確診新冠肺炎和流感中重症病例數有增加趨勢，包括COVID-19新冠肺炎、呼吸道融合病毒（RSV）及腸病毒等多種呼吸道病毒，持續於社區流行，國內呼吸道病毒疫情仍處高原期，籲民眾勿將流感當感冒而延誤就醫黃金期，有呼吸道症狀應盡速就醫

南投衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署資料統計，上星期國內新增26例流感併發重症，其中24例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史；另新增11例死亡，均具慢性病史，其中10例未接種本季流感疫苗，民眾切勿將流感當作一般感冒導致延誤就醫，進而併發肺炎或腦炎等重症。

局長陳南松說，感冒一般較少引起全身性症狀，常見有鼻水；鼻塞及喉嚨痛、咳嗽等症狀；而流感除發燒、頭痛與喉嚨痛外，與感冒症狀最大差別為全身痠痛、容易倦怠等，倘民眾出現咳嗽併濃痰加劇、高燒不退和寒顫、呼吸困難、嘔吐、食欲不振和吞嚥困難、嗜睡和虛弱無力等症狀，請盡早就醫。

此外，若家中有65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，更應特別留意健康狀況，並配合醫師指示服藥，以降低併發流感重症風險，尤其正值暑假期間，家長若帶孩童出門遊玩，出入人潮擁擠的室內場所建議佩戴口罩，保持安全社交距離，若有呼吸道感染等症狀，應就近就醫並在家中休息，以降低病毒傳播的風險。

近期確診新冠肺炎和流感中重症病例數有增加趨勢，醫籲民眾勿將流感當感冒而延誤就醫黃金期。本報資料照片
近期確診新冠肺炎和流感中重症病例數有增加趨勢，醫籲民眾勿將流感當感冒而延誤就醫黃金期。本報資料照片

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

延伸閱讀

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

台南再增14例登革熱 長者及慢性病患者易有重症要小心

南投新玩法大公開 港澳客茶葉蒸臉敷眼讚舒服

腸病毒降溫脫離流行期 流感仍處高原期

相關新聞

獨／福島核廢水最快8月入海 專家建議應做1事穩定民心

東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海的計畫，取得國際原子能總署（IAEA）批准，預計最快8月開始排放含氚核廢水...

範圍擴大！ 氣象局發14縣市高溫資訊 屏東、花蓮飆38度

氣象局上午11:28發布高溫橙色資訊，包括北北基等14縣市都恐36度，屏東縣、花蓮縣恐飆38度，呼籲民眾防中暑。

是汗毒？新買內褲破成蜂窩狀太驚悚求解 網歪樓：怎麼戳的？

經檢測，人類的汗水的酸鹼值是PH4，專家也說汗酸的確會讓一些品質有瑕疵的衣物產生危害，而人體每天都會流汗，不想讓汗酸影響身上的衣物，最好隨時擦乾汗水。日前有網友發文表示，內褲破成蜂窩狀，不知是內褲材質的問題，還是自己的汗水有腐蝕性？引發網友熱議。

買魚小心「以假亂真」 消基會檢測5成鱈魚遭低價魚混充

你買的鱈魚真的是鱈魚嗎？鱈魚價格較貴，市面經常出現以較便宜的魚種混充鱈魚販賣，如油魚混充為鱈魚，連五星級飯店自助餐都曾出...

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒新冠中重症分布會受到城鄉差異等因素影響；同時，陳秀熙表示，中重症以及死亡等指...

全家去日本「東京市區1日遊」怎麼玩？ 林氏璧曝「超精實行程」

暑假來臨加上疫情趨緩，不少人會出國旅遊。林氏璧的大學同學全家要去東京，但上次去是快30年前的事，因此林氏璧分享，去日本旅遊「只待在東京市區一天」，該如何安排行程及建議去哪裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦