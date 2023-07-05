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南投上周增26例流感併發重症 跟感冒不同勿延誤就醫
國內目前流感仍處高原期，南投衛生局指出，近期確診新冠肺炎和流感中重症病例數有增加趨勢，包括COVID-19新冠肺炎、呼吸道融合病毒（RSV）及腸病毒等多種呼吸道病毒，持續於社區流行，國內呼吸道病毒疫情仍處高原期，籲民眾勿將流感當感冒而延誤就醫黃金期，有呼吸道症狀應盡速就醫
南投衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署資料統計，上星期國內新增26例流感併發重症，其中24例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史；另新增11例死亡，均具慢性病史，其中10例未接種本季流感疫苗，民眾切勿將流感當作一般感冒導致延誤就醫，進而併發肺炎或腦炎等重症。
局長陳南松說，感冒一般較少引起全身性症狀，常見有鼻水；鼻塞及喉嚨痛、咳嗽等症狀；而流感除發燒、頭痛與喉嚨痛外，與感冒症狀最大差別為全身痠痛、容易倦怠等，倘民眾出現咳嗽併濃痰加劇、高燒不退和寒顫、呼吸困難、嘔吐、食欲不振和吞嚥困難、嗜睡和虛弱無力等症狀，請盡早就醫。
此外，若家中有65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，更應特別留意健康狀況，並配合醫師指示服藥，以降低併發流感重症風險，尤其正值暑假期間，家長若帶孩童出門遊玩，出入人潮擁擠的室內場所建議佩戴口罩，保持安全社交距離，若有呼吸道感染等症狀，應就近就醫並在家中休息，以降低病毒傳播的風險。
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