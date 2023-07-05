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不禮讓行人得上「道安課」逾半年無故翹課駕照吊扣半年

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部公路總局提醒，無正當理由不依規定接受講習者，開罰1800元，逾期6個月以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照6個月；若仍不依限期繳送駕照者，吊銷其駕照。示意圖。圖／本報資料照片
交通部公路總局提醒，無正當理由不依規定接受講習者，開罰1800元，逾期6個月以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照6個月；若仍不依限期繳送駕照者，吊銷其駕照。示意圖。圖／本報資料照片

力甩行人地獄惡名，不禮讓行人，違規駕駛人最重提高可罰6000元，新增記違規點數3點，且須接受道安講習。交通部公路總局提醒，無正當理由不依規定接受講習者，開罰1800元，逾期6個月以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照6個月；若仍不依限期繳送駕照者，吊銷其駕照。

公路總局指出，為提升行人通過路口安全，修法前未停讓行人只有罰鍰，6月30日依新修正法規，未停讓行人違規，汽車駕駛人加重處罰至6000元，機車1年內有2次以上未停讓行人者，也加重處罰至6000元。同時，新增記違規點數3點（1年內記達12點者，吊扣駕照2個月），還須接受道路交通安全講習。

公路總局表示，為落實停讓文化，未來監理機關會針對未停讓行人之違規駕駛人，優先安排參加道路交通安全講習，藉由講習即時導正違規駕駛人的行為，建立正確駕駛觀念。

公路總局說，無正當理由不依規定接受講習者，會有1800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照6個月；若仍不依限期繳送駕照者，吊銷其駕照。

公路總局提醒，駕駛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，務必停讓行人，以免造成交通事故，而遭罰款、記點處分及參加講習。同時呼籲行人，穿越道路應行走行人穿越道，千萬不可低頭滑手機。

公路總局強調，在馬路上，可能是行人也可能是駕駛人，大家應抱持同理心、將心比心，共同打造優質停讓文化，交通會更安全。

駕照 行人地獄

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