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逾9成學童攝取不均衡 早餐應加入蔬果

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
柚子小兒科診所院長陳木榮（左起）、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟與營養師徐桂婷5日於記者會呼籲，家長應在早餐加入蔬果。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
柚子小兒科診所院長陳木榮（左起）、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟與營養師徐桂婷5日於記者會呼籲，家長應在早餐加入蔬果。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

超過9成國小學童蔬果攝取不足，冷飲已逐漸攻佔小孩的早餐！柚子小兒科診所院長陳木榮5日於記者會表示，這恐導致維他命C、膳食纖維攝取不足，影響發育、睡眠或學業表現。台灣癌症基金會營養師徐桂婷呼籲，家長可以選擇在早餐加入蔬果，以補充足夠的營養。

9成學童蔬果攝取不足

根據台灣癌症基金6月的國小孩童蔬果攝取量問卷調查結果顯示，僅7%的國小孩童有攝取到每日建議的「3蔬2果」，更有超過5成的家長認為，孩童日常蔬果攝取量可能不夠。

陳木榮指出，乳製品、蔬菜與水果都是學生常常攝取不足的食物，6到12歲兒童每天消耗的冷飲佔其總熱量攝入的6.8%，影響孩子的食慾，反而導致其他營養素攝取不足。

他說，蔬果中含有多種人體不可或缺的營養素，像是維生素、礦物質及膳食纖維等，其中維生素C是维持良好免疫力的關鍵、膳食纖維能幫助維持腸胃道健康。他強調，如果缺乏上述的營養素，恐影響孩童發育、睡眠與學業表現出現問題。

孩子多挑食

調查也指出，孩子蔬果攝取量不足的常見原因為常見「孩子挑食」、「生活忙碌」與「外食居多」。徐桂婷進一步指出，孩童攝取蔬果的時間大多是午、晚餐時段，早餐反而常常是西點麵包、三明治等，但這些都是高糖、高油、低纖維的食物，

她建議，家長可以從早餐加入蔬果開始，面對挑食的孩子，可以準備不同的食材，促進孩子的食慾等；忙碌族群則可以選擇簡單處理的食材，如香蕉、葡萄等；外食族則可購買含有蔬果的餐點，如超商的水果盒或沙拉盒。

果菜汁並非好選擇

隨著168斷食風潮興起，有些人認為多數早餐不健康、且容易發胖，不願讓小孩吃早餐。對此，徐桂婷受訪時表示，建議孩童還是要吃三餐為主，「因為攝取足夠的營養就是小孩最重要的功課之一」，所以均衡飲食的早餐相當重要，如果擔憂血糖飆升，應避免甜麵包等碳水化合物。

「凡事都是過猶不及，如果一次吃太多蔬果，反而會攝取太多糖分，」徐桂婷指出，有些家長為了方便會把蔬果做成果菜汁，讓孩童方便攜帶，但像是一杯柳橙汁可能就需要使用6、7顆柳橙，反而超過一天需要的攝取量。

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早餐 食慾 睡眠

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