墾丁旅宿暑假旺季卻不旺 屏縣府搬出宿省千元激勵

疫情降級後進入暑假第一周，國內旅遊具指標性的屏東墾丁，7、8月旅宿住房率甚至較疫情前還跌逾一成，業者觀察是出國旅遊和逐年增加的民宿造成，憂心「旺季不旺」，籲請縣府再推官民合作、振興觀光的「五五住宿專案」；縣府比照過去推出宿省千元優惠，共1萬間名額，已展開上線登記前期作業，最快本月底前實施，激勵國人到屏東旅遊。

墾丁飯店業者日前向縣府建議，疫情延燒3年，從出國禁令、國旅大爆炸，到三級警戒遊客不見人影，再到疫情趨緩、人潮出籠，終於撐到疫情降級解禁，本是墾丁傳統旅遊旺季的暑假，7、8月的住訂房在疫情前是八至九成，現在卻跌了逾一成，觀察是出國旅遊和不斷增加的民宿分食客源造成，盼在此時再推旅宿業提供500元、縣府補助500元「五五專案」，拉抬暑假住房率，提振整體觀光產業。

縣府交通旅遊處說，之前交通部推出國旅千元補助方案和縣府推出的「屏東宿省千元」方案，全都申請一空，加上「屏東購好禮」抽獎優惠，顯示適當優惠是激勵外出旅遊的有效方式，為激勵後疫情時代的國旅市場，今年將比照過去的「五五專案」推出1萬間，限定非假日，正進行旅宿業者上線登記的前期準備作業，希望比往年登記參與的家數更多，最快本月底前實施。