範圍擴大！ 氣象局發14縣市高溫資訊 屏東、花蓮飆38度
氣象局上午11:28發布高溫橙色資訊，包括北北基等14縣市都恐36度，屏東縣、花蓮縣恐飆38度，呼籲民眾防中暑。
氣象局指出，西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今日白天屏東縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。
基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、台東縣地區為黃色燈號，也可能出現36度。
氣象局指出，高溫橙色38燈號：屏東縣、花蓮縣。高溫橙色36燈號：台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市。高溫黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、台東縣。
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