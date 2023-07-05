範圍擴大！ 氣象局發14縣市高溫資訊 屏東、花蓮飆38度

經檢測，人類的汗水的酸鹼值是PH4，專家也說汗酸的確會讓一些品質有瑕疵的衣物產生危害，而人體每天都會流汗，不想讓汗酸影響身上的衣物，最好隨時擦乾汗水。日前有網友發文表示，內褲破成蜂窩狀，不知是內褲材質的問題，還是自己的汗水有腐蝕性？引發網友熱議。

2023-07-05 11:58