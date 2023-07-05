快訊

王力宏「感謝美國法院成全」認離婚！揭李靚蕾奪得龐大財產

國造潛艦原型艦明年試射魚雷 已有不射美售MK48的替代方案

遭黃子佼拖下水…阿雅驗毒報告結果出爐 衝上對岸微博熱搜

範圍擴大！ 氣象局發14縣市高溫資訊 屏東、花蓮飆38度

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
高溫炎熱，今天高溫恐飆36-38度。本報資料照片
高溫炎熱，今天高溫恐飆36-38度。本報資料照片

氣象局上午11:28發布高溫橙色資訊，包括北北基等14縣市都恐36度，屏東縣、花蓮縣恐飆38度，呼籲民眾防中暑。

氣象局指出，西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今日白天屏東縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、台東縣地區為黃色燈號，也可能出現36度。

氣象局指出，高溫橙色38燈號：屏東縣、花蓮縣。高溫橙色36燈號：台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市。高溫黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、台東縣。

氣象局針對多個縣市發布高溫橙色資訊。取自氣象局網站
氣象局針對多個縣市發布高溫橙色資訊。取自氣象局網站

高溫 屏東縣

延伸閱讀

上合峰會宣言：反對通過對抗性思維解決國際和地區問題

破最熱紀錄！3日地表均溫首超過攝氏17度 氣象局說明「2大原因」

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

好熱！北北基13縣市高溫36度、花蓮恐飆38度 氣象局發高溫警報

相關新聞

是汗毒？新買內褲破成蜂窩狀太驚悚求解 網歪樓：怎麼戳的？

經檢測，人類的汗水的酸鹼值是PH4，專家也說汗酸的確會讓一些品質有瑕疵的衣物產生危害，而人體每天都會流汗，不想讓汗酸影響身上的衣物，最好隨時擦乾汗水。日前有網友發文表示，內褲破成蜂窩狀，不知是內褲材質的問題，還是自己的汗水有腐蝕性？引發網友熱議。

破最熱紀錄！3日地表均溫首超過攝氏17度 氣象局說明「2大原因」

根據美國國家環境預測中心數據，3日是全球有記錄以來最熱一天，均溫超過攝氏17度，超越2016年8月創下的攝氏16.92紀...

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒新冠中重症分布會受到城鄉差異等因素影響；同時，陳秀熙表示，中重症以及死亡等指...

遭投訴2件行李多收210元 統聯客運：有公告且經公路總局核准

有民眾向媒體投訴，搭乘統聯客運攜帶2件行李，因2個行李箱28吋、24吋總計超過15萬立方公分，遭加收行李費210元，他不...

好熱！北北基13縣市高溫36度、花蓮恐飆38度 氣象局發高溫警報

氣象局指出，受西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣地...

巴比妥、BZD藥物納第四級管制 食藥署：最快10月上路

新北市私幼疑似餵藥案，行政院組成專案小組研議「巴比妥、苯二氮平類（BZD）複方藥物」加強納管，專家會議後決議加強管理，納...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦