是汗毒？新買內褲破成蜂窩狀太驚悚求解 網歪樓：怎麼戳的？

經檢測，人類的汗水的酸鹼值是PH4，專家也說汗酸的確會讓一些品質有瑕疵的衣物產生危害，而人體每天都會流汗，不想讓汗酸影響身上的衣物，最好隨時擦乾汗水。日前有網友發文表示，內褲破成蜂窩狀，不知是內褲材質的問題，還是自己的汗水有腐蝕性？引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片並發文表示，他本身是做拆除工作的工人，比較容易流汗，不知道是內褲材質的問題，還是自己的汗水有腐蝕性的關係？他表示內褲才買3個月，就破成蜂窩狀，並強調內褲很新，真的穿沒多久，竟然破成照片中這個樣子，深感不解，還表示破掉的地方都集中在正面大腿中央處，令他感到困擾，求解。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「尿酸過高？」、「太酸？」、「可能汗比較酸」、「汗好毒」、「這個是汗很酸，有血脂高，脂肪肝的問題」、「有長濕疹一直在抓嗎？」、「那附近癢，常抓就破了」、「你那個部位容易出汗的緣故吧？長時間潮濕就爛了」。

還有不少網友分析「因為跟褲子摩擦的關係吧」、「洗衣機勾到內褲而已吧」、「應該是洗衣機扯破的」、「看起來超像噴到硫酸水『電瓶內部的水』」、「看起來就是電焊火星造成的」、「被老鼠啃的吧」、「蟑螂咬的」、「應該是味道太重，蟑螂咬的」。

網友也歪樓，開玩笑地說「意圖使人懷孕」、「會不會是戳破的，結婚了嗎」、「鳥兒快熱爆，想鑽出來」、「正常啦，男人的內褲通常不是破前面的部位，要嘛就是破後面屁屁的部位」、「應該是小弟鬍渣磨破的」、「看起來是燙到的！燃燒吧火鳥」。