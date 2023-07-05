破最熱紀錄！3日地表均溫首超過攝氏17度 氣象局說明「2大原因」

根據美國國家環境預測中心數據，3日是全球有記錄以來最熱一天，均溫超過攝氏17度，超越2016年8月創下的攝氏16.92紀錄。台灣未來一周高溫炎熱，中央氣象局官方臉書昨也以「沒有最熱，只有更熱」稱之。氣象局解釋，北半球時序進入夏天，加上聖嬰現象，尤其在太平洋高壓盛行環境下，溫度就可能持續向上走。

中央氣象局預報中心主任呂國臣指出，全球暖化大環境下，溫度已持續增加，不過，因過去兩、三年因反聖嬰現象，有些地方海水溫度較低，因此溫度未持續往上升。

隨著反聖嬰現象告終，他說，今年成為聖嬰年，海水溫度某塊區域比平常還熱，因此，就全球平均來說，今年溫度就可能比去年高。

呂國臣說，另就時序來說，北半球已進入夏天，夏天增溫，北半球溫度又比南半球還要高。綜觀來說，進入夏天，加上聖嬰現象，尤其在太平洋高壓盛行環境下，溫度就可能持續向上走。

不過，高溫也是上上下下，跟天氣系統有很大關聯，因過去幾天在太平洋高壓，在陸地上相對較強，因此很多地方都有極端溫度出現。

他也提到，太平洋高壓增強強，氣象局預估這幾天台灣會有極端高溫出現，籲大家留意防曬。