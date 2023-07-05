專家：防治新興傳染病關鍵在降低健康不平等

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒新冠中重症分布會受到城鄉差異等因素影響，而台灣大學公共衛生學院校友、醫師許辰陽則表示，新冠流行凸顯健康不平等在全球化下的威脅，如何減低健康不平等成為防治下一個新興傳染病的關鍵。

許辰陽說明，由於傳染病大多是從發展中國家傳播，但運用發展中國家提供的病原資料所生產的疫苗以及新藥往往無法第一時間回饋至該地區。以新冠肺炎疫苗為例，目前南非僅四成民眾完整施打疫苗。

許辰陽也說，新興傳染病的疫苗、新藥，多數價格較貴使中低收入國家難以負擔，進而影響發展病原監測網絡的意願。例如2007年H5N1大流行時，印尼當地的個案數量最多，但當時疫苗價格太高，印尼無力負擔購買，因此印尼拒絕提供研發疫苗所需的病毒株表達抗議。

許辰陽說，再以巴西過往發生登革熱為例，當地發生率與教育程度、供水、衛生設施條件、收入有關，在傳染病防治上先進國家沒有辦法獨善其身。