巴比妥、BZD藥物納第四級管制 食藥署：最快10月上路

新北市私幼疑似餵藥案，行政院組成專案小組研議「巴比妥、苯二氮平類（BZD）複方藥物」加強納管，專家會議後決議加強管理，納入第四級管制。食藥署副署長陳惠芳表示，預估有6張苯巴比妥，以及10張苯二氮平類相關藥證持續生產中，未來若未依規申報，可裁罰3至15萬元新台幣，預告60日後，最快10月上路。

衛福部6月27日舉行管制藥品審議委員會第47次會議。陳惠芳表示，會中經委員充分討論並參照世界先進國家管理現況，決議將「巴比妥、苯二氮平類」複方藥物納為第四級管制藥品管理。後續將依法制程序辦理預告及報請行政院核定公告等相關事宜。

第四級納管新制上路後，依規定巴比妥、苯二氮平類複方藥品的機構業者，須依規定申請管制藥品登記證，在業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，定期申報；機構業者如欲使用這些品項進行醫藥教育研究試驗者，須事前向衛福部提出使用管制藥品申請，經核准後始得使用。

陳惠芳說明，依照納管辦法，醫事機構每月20日前，將藥品統計結存情形進行登載，畜牧、獸醫等機構則每年向主管機關以及食藥署登記申報，以利清點藥品數量有無流向不明。

陳惠芳指出，根據各縣市衛生局6月15日加強稽查管制藥品後，違規家次有18家，違規率1.6%，大多為行政疏失，例如簿冊未落實每天結存與記載調劑或進貨時漏登記、登記購買來源錯誤、未依規定定期申報收支結存情形等，截至7月4日皆未有流向不明通報，僅6月19日高雄衛生局通報的3立苯巴比妥醫療不當使用。