新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒新冠中重症分布會受到城鄉差異等因素影響；同時，陳秀熙表示，中重症以及死亡等指標在端午節後才趨緩，保守估計疫情要到7月中旬才會下降。

陳秀熙表示，Omicron變異株XBB.1.5在台灣區域間存在中重症率差異，「宜花東」和「雲嘉南」地區的中重症率較高，推測是因為地區有許多脆弱族群存在；其次是「北北基」、「中彰投」和「高屏地」區，而「桃竹苗」和離島地區的中重症率可能較低。他分析，可能與地區的人口年齡結構有關，「桃竹苗」以及離島地區的年輕族群較多，因此應該特別關注脆弱族群的整體分布情況，並持續監測的死亡情況。

在Omicron之前，台灣幾乎沒有新冠病毒流行，台灣是純Omicron的感染族群。陳秀熙說，疫情期間，宜花東地區是死亡率最高的地區，但在疫情後仍然宜花東地區的死亡率仍然是較高的。此外，在不同流行株下，死亡率也呈現明顯的地理區域差異，面對BA.2、BA.5下「宜花東」死亡率較高，而XBB.1.5病毒侵襲下，雲嘉南、北北基、宜花東都出現較高的死亡率。

若是進一步以「都會區」、「非都會區」區分，陳秀熙說，非六都地區在三波流行（BA.2、BA.4/5、BA.2.75）中死亡率都略高於六都；各年齡層死亡率也是「非六都」的死亡率高於六都，代表地理區域的不平等情形十分明顯。從各縣市每月死亡率來看，四至五月有死亡率上升趨勢，其中死亡率最高為「宜花東」、其次為「雲嘉南」，而死亡率最低的縣市為「桃竹苗」。

陳秀熙表示，從今年4月計算，我國新冠中重症致死率最高的地區為台東縣，高達25（每千人）以上，其次為台北市為中致死率，約為20至25（每千人）；而屏東、台南、花蓮的中重症致死率較低。此外，若是非新冠死亡率，同樣也以宜花東、雲嘉南等地密度最高。

陳秀熙指出，不論是否是新冠死亡，非都會區都比都會區死亡率高，代表後疫情下存在城鄉健康不平等狀況，因此應加強非都會區醫療健康照護可近性、可用性和可負擔性。