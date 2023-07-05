遭投訴2件行李多收210元 統聯客運：有公告且經公路總局核准

有民眾向媒體投訴，搭乘統聯客運攜帶2件行李，因2個行李箱28吋、24吋總計超過15萬立方公分，遭加收行李費210元，他不滿認為統聯「亂收費」。統聯客運表示，未經公路總局核准，業者不可能加收任何費用；據業者官網公告，行李總體積參考值約等同1個32吋行李箱大小，超過攜帶限制者，不執行拒載，改以加收行李票方式。

統聯客運說明，2件行李其中1件超過28吋，已是大型行李，要再加收1件行李票。據統聯客運公告，常見問題中隨身行李攜帶之相關規定，考量乘客攜帶過多行李導致影響他人乘車權益，依據《汽車運輸業管理規則》第73條規定，旅客交運行李重量不得超過30公斤，體積最大以150立方公寸（參考值32吋行李箱大小），長度以車箱能容納不妨礙行車安全及旅客上下為限，超過其限制者，得拒絕承運。

統聯客運表示，以乘客行李總體積為依據，經站務人員測量評估超過攜帶限制者，為體諒旅客行程順利進行，本公司不執行拒載，改以加收行李票方式，進行超額行李運送服務。行李票計價金額：以乘客乘車區間之半票票價計算。