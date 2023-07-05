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花蓮7旬翁全身性血管阻塞嚴重 連開6次刀救命

中央社／ 花蓮縣5日電

花蓮1名72歲男子因髖關節疼痛就醫，發現腹主動脈瘤、胸主動脈潰瘍、頸動脈及冠狀動脈都塞住，外加主動脈瓣膜重度逆流，經門諾醫院心臟血管內外科合作，6次手術撿回一命。

門諾醫院今天發布訊息表示，72歲池姓老翁患有三高，早年置換人工髖關節，110年底因雙腿走路疼痛就醫，經骨科、神經外科醫師診斷，疼痛恐源自心血管疾病，心臟血管外科醫師黃振銘接手治療後，發現老翁全身血管都有阻塞、狹窄問題，需手術修復且複雜度高，先進行微創主動脈弓、腹主動脈支架置放手術；頸動脈阻塞，恐會在開心臟手術中引發中風，需先置放支架。

「罕見全身性血管阻塞病例。」黃振銘說，很少遇到這麼嚴重個案，老翁的主動脈、腹主動脈、胸主動脈都有問題，在置放支架後，發現心臟瓣膜閉鎖不全，心臟手術術前檢查時，又看到頸動脈及冠狀動脈嚴重狹窄也塞住，於是先請心臟血管內科醫師陳翰興置放頸動脈支架後，才能進行開心冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。

陳翰興說，老翁主動脈瓣膜逆流程度大，開刀術前檢查又發現更多問題，頸動脈2側均狹窄情況下，很容易在開心手術時，因血液供應不足導致中風，於是共進行2次手術，置放頸動脈支架，手術成功後，再交由外科醫師進行冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。

內外科醫師攜手努力救回老翁，等於全身性血管均重新修復，在3月手術後出院迄今，復原狀況良好，但仍必須回診及按時服藥追蹤，其中更要注意膽固醇指數，老翁因屬高風險族群，必須定期抽血檢查，低密度膽固醇應小於55mg/dL。

池姓老翁說，原以為只是單純髖關節疼痛復發，未料病情嚴重，起初抗拒手術，在其他病友鼓勵下才決定勇敢動刀，歷經6次手術終於重拾健康。

醫師強調，池先生有高血壓、高血脂和糖尿病，是心血管疾病的高風險族群。如果三高慢性疾病患者出現腳麻、腳痛、下肢水腫、背痛、胸悶、喘等症狀，建議先由心臟血管專科醫師評估是否有心血管疾病，才能及早診斷，及早治療。

手術 醫師

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