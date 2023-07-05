賈新興：11日起副高北抬 南方熱帶系統有發展空間
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來幾天高溫炎熱，雖然是午後西北雨型態，雨會愈來愈少，要等到11日高氣壓北抬，南方熱帶系統有發展空間，南部及東南部水氣多，花蓮、台東、屏東及恆春半島等地下雨會比較明顯。
賈新興指出，未來5、6天天氣愈穩定，午後雖有雷陣雨，下雨愈少，但天氣愈熱，台東還會有焚風，今起約35、36度，但明天南部恐達38、39度，紫外線很強，一定要注意防曬。
賈新興指出，11日起副高北抬，南方熱帶系統有發展空間，可能是熱擾動或低氣壓，美國模式預測發展成系統有兩、三成，歐洲模式預測約四成，屆時南部及東南部水氣會增多，花蓮、台東、屏東及恆春半島等地下雨會比較明顯。
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