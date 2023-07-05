快訊

醬油、醋、番茄醬、蜂蜜要不要放冰箱？專家曝調味料最佳保存方式

國防大學所長被爆師生婚外情 把學生當人頭詐領研究經費

周玉蔻、蔡玉真栽了！爆料前中國小姐張淑娟緋聞案 北檢依2罪起訴

賈新興：11日起副高北抬 南方熱帶系統有發展空間

聯合報／ 記者彭宣雅╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，11日高氣壓北抬，南方熱帶系統有發展空間，南部及東南部水氣多，花蓮、台東、屏東及恆春半島等地下雨會比較明顯。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，11日高氣壓北抬，南方熱帶系統有發展空間，南部及東南部水氣多，花蓮、台東、屏東及恆春半島等地下雨會比較明顯。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來幾天高溫炎熱，雖然是午後西北雨型態，雨會愈來愈少，要等到11日高氣壓北抬，南方熱帶系統有發展空間，南部及東南部水氣多，花蓮、台東屏東及恆春半島等地下雨會比較明顯。

賈新興指出，未來5、6天天氣愈穩定，午後雖有雷陣雨，下雨愈少，但天氣愈熱，台東還會有焚風，今起約35、36度，但明天南部恐達38、39度，紫外線很強，一定要注意防曬。

賈新興指出，11日起副高北抬，南方熱帶系統有發展空間，可能是熱擾動或低氣壓，美國模式預測發展成系統有兩、三成，歐洲模式預測約四成，屆時南部及東南部水氣會增多，花蓮、台東、屏東及恆春半島等地下雨會比較明顯。

台東 賈新興 屏東

延伸閱讀

何時才可能有颱風生成？賈新興：7月下旬起有利發展

賈新興分析天氣3重點 高溫悶熱台東易有火燒風

聖嬰年颱風多屬長命颱 賈新興：但跟侵台颱數多寡無關

最近雨怎麼下 彭啟明、賈新興這麼說

相關新聞

嗨喊「終於中特別獎」！他錯看1細節 遭網笑：恭喜成為過期的千萬富翁

財政部統一發票每兩個月會開出一次獎號，特別獎號獎金為1000萬元，日前有一名網友發文分享，說自己終於對中了統一發票的特別獎，但其中有一細節引發網友驚呼轉感嘆！

好熱！北北基13縣市高溫36度、花蓮恐飆38度 氣象局發高溫警報

氣象局指出，受西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣地...

太熱！熊貓外送員自製機車「遮陽頂」 網友大讚：好有才

好熱！氣象局發布13縣市高溫36度警報，花蓮恐飆38度，外送員為生計賺錢，烈日下騎機車在外奔波，穿梭車陣送餐，為防曬傷穿...

吳德榮：西南風帶來暖空氣+焚風北東飆38度 下周微降仍炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今日至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱，背風面北部、東...

猴痘升溫 新冠、流感處高原期

猴痘疫情持續上升，上周新增廿一例本土、兩例境外移入，單周新增廿三病例數創新高，其中一例為卅多歲外籍女性看護，為第二起本土...

3族群慎防中暑 3天57人熱傷害

連日高溫不斷，衛福部熱傷害就診最新統計，7月1至3日有57人熱傷害送醫，6月熱傷害通報人數更高達517人，比去年同期28...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦