漸凍人主題舞劇「The Awake」 7月7日至9日一連演出四場

全球第一個以漸凍人為主題的舞劇《The Awake（不 我仍清醒著）》將於周五搬上舞台，這支因為疫情取消兩次的舞作，以漸凍人為靈感，舞者帶大家進入病友的腦部空間，看見雖然身軀雖因疾病漸凍失能，但仍可看見病友意志清晰且豐沛，訴說生命依然飽滿不受限。

漸凍人症全名為「肌萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS）」，屬於運動神經元疾病（Motor Neuron Disease）的一種。此疾病會導致患者運動神經元在短短數年間漸進式凋亡，使患者出現肌肉萎縮、四肢癱瘓、無法言語、無法進食吞嚥、甚至無法自主呼吸等症狀。

●一次了解漸凍人的症狀、原因、治療和預防

過去全球曾發起 「冰桶挑戰」，便是為了用行動支持漸凍人，把冰水往頭上淋，試著「體會」漸凍人感受，許多政壇、企業界與藝文界名人皆響應。但漸凍人協會理事長屈穎表示，過去較少有藝術作品碰觸漸凍人議題，《The Awak》呈現病友的侷限與豐富，家屬和深知病友處境的人看了忍不住淚流滿面，感動非常。

《The Awak》由InTW舞影工作室藝術總監謝筱瑋、謝筱婷共同編創，靈感來自一場很不一樣的音樂會，即2018年在亞洲第一個漸凍人的專責照護中心祈翔病房裡的音樂義演，當音符流淌於病房，同時伴隨著呼吸器運作的機械音、抽氮發出的聲響、還有看護為病友拍背的聲音，好似旋律打亂人生，但也重新譜寫人生。

謝筱瑋和謝筱婷是雙胞胎，分別畢業於台北醫學大學醫技系和台灣大學獸醫系，工作數年後出國學舞，發現舞蹈熱情，於2018年主動聯繫漸凍人協會，並進行一系列研究與田調工作，經過深度訪談漸凍病友與家屬、醫護、研究人員等，2019年首度在臺灣當代文化實驗場C-LAB，融合沉浸式劇場與VR影片的階段性展演。

2020年，謝筱婷、謝筱瑋雖獲漸凍人協會支持持續發展舞作，但受疫情影響，2021年即將進入劇場的計畫戛然而止，轉為舞蹈影像作品做線上播映。疫情使InTW舞影工作室的演出計畫拖了三年，今年他們重返劇場演出《The Awake》，聯手舞台設計董育廷、音樂設計鄭乃銓，以表演藝術幫助漸凍家庭覺察面對「真實的自己」，從理解中醞釀出對自己的接納與價值感，希望撫慰漸凍病友與家屬。

「何處真實，何處虛擬？甚麼是得，甚麼是失？」貫穿整個作品，為本次創作最重要的課題。謝筱婷、謝筱瑋聯手劇場設計群一起挑戰，打造病友腦內外空間，讓觀者能夠自由地探索與感受。沒有故事，更沒有解答，僅能睜大瞳孔，隨著病友平凡卻不平凡的路徑，向黑夜更深處望去。屈穎表示，舞作沒有劇本，也與真實人生相互呼應，面對重症，無法預知，只能自我摸索，自己摸索設法找到最好的出路 。

●《The Awake》於7月7日至9日於台北市水源劇場演出四場，最後一場為輕鬆自在場，提供100張現場排隊特價票，邀請首次踏進劇場的朋友共襄盛舉。購票等相關資訊如下：

OPENTIX購票資訊：https://www.opentix.life/event/1649360522195685379

《The Awake》表演資訊：http://www.intwstudio.com/blog/2023/4/11/the-awake

InTW舞影工作室臉書：https://www.facebook.com/intwstudio

輕鬆自在場說明：https://reurl.cc/GA5n1y