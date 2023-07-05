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嗨喊「終於中特別獎」！他錯看1細節 遭網笑：恭喜成為過期的千萬富翁
財政部統一發票每兩個月會開出一次獎號，特別獎號獎金為1000萬元，日前有一名網友發文分享，說自己終於對中了統一發票的特別獎，但其中有一細節引發網友驚呼轉感嘆！
有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示「終於讓我中特別獎了」，依照片上所示，原PO在05-06月在全家便利超商消費了15元，那張發票號碼與特別獎8個號碼完全一致，但仔細一瞧，拜託！年份是111年啦，網笑翻「過期的千萬富翁」。
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「現在是112年」、「去年的好可惜」、「遲到的中獎」、「真的很靠北」、「遲到的玩笑，哭哭」、「恭喜成為了過期的千萬富翁」、「這個真的有悲傷到，所以我過期發票一律不看就丟掉」、「過期就不要對了」、「這就是命」、「可以錶框留給後代子孫」、「就算真的中獎，兌領期限早過」、「要是真的中獎也不會直接po出來」。
有不少網友安慰原PO說道「還是要恭喜一下」、「去年得獎先恭喜了」、「遲來的幸福」、「恭喜，但明早請繼續上班」、「遲來的祝福」、「恭喜中了『去年的』」、「果然好東西就是要放久一點才顯現出他的價值」、「五六月發票7月25開獎，搞不好有機會喔？」
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