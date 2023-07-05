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好熱！北北基13縣市高溫36度、花蓮恐飆38度 氣象局發高溫警報

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
今天還是好熱！氣象局發高溫資訊，10多縣市高溫恐飆36度以上 。本報資料照片
今天還是好熱！氣象局發高溫資訊，10多縣市高溫恐飆36度以上 。本報資料照片

氣象局指出，受西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、台東縣地區為黃色燈號，恐達36度，呼籲民眾注意。

氣象局指出，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，預估今天維持西南風的環境，風向略偏西一點，氣流的上游仍然有少量水氣移入，西半部還是偶爾有短暫雨的機會，山區午後則有局部對流雨，西半部沒下雨的時候溫度偏高，尤其是內陸、河谷地形有極端高溫機會，北部、花東受氣流過山或氣流沉降增溫作用影響，高溫持續時間較長，有容易有極端高溫出現。

周四到周六仍然是西南風環境，大氣中高層大致受到太平洋高壓勢力影響，維持比較穩定的結構，各地白天溫度偏高，西半部偶有零星短暫雨、午後山區偶有對流雨，預估下周日風向由西南風逐漸轉偏南風，雖然溫度還是偏高，山區午後熱對流開始變得比較旺盛。

柯聿寧指出，下周太平洋高壓勢力範圍有些變化，西伸到華南的勢力減弱，主體有北抬、東退趨勢，高壓南側的水氣及不穩定波動就比較容易順著東南風移入，因此下周午後的對流雨有越來越多的趨勢。

氣象局發高溫資訊，13縣市高溫36度，花蓮恐飆38度 。取自氣象局網站
氣象局發高溫資訊，13縣市高溫36度，花蓮恐飆38度 。取自氣象局網站

高溫 氣象局 天氣動態

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