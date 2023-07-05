吳德榮：西南風帶來暖空氣+焚風北東飆38度 下周微降仍炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今日至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱，背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區高溫將飆至38度以上，入夏以來最熱，應注意防曬、防中暑。

吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區高溫將推升至38度以上，為入夏以來，最熱的一段時間，應特別注意防曬、防中暑。

水氣逐漸減少，午後雖仍有局部雷陣雨的機率，但規模日漸減小、且大多侷限在山區。今日各地區平地氣溫：北部23至38度，中部24至37度，南部24至38度，東部22至38度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日至周二(9至11日)漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫微降，各地仍炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部陣雨或雷雨的範圍逐日擴大，下周二部分平地亦有午後雷陣雨的機率。