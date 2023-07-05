快訊

圖解新聞／兒童智慧表自燃嚇壞家長 如何挑選、怎麼使用避免意外

5億高中生命案／不只啤酒罐有麻醉藥 案發現場這些物品也驗出…

吳德榮：西南風帶來暖空氣+焚風北東飆38度 下周微降仍炎熱

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
西南風影響，天氣晴朗炎熱，北部及東半部恐飆至38度。本報資料照片
西南風影響，天氣晴朗炎熱，北部及東半部恐飆至38度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今日至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱，背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區高溫將飆至38度以上，入夏以來最熱，應注意防曬、防中暑。

吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區高溫將推升至38度以上，為入夏以來，最熱的一段時間，應特別注意防曬、防中暑。

水氣逐漸減少，午後雖仍有局部雷陣雨的機率，但規模日漸減小、且大多侷限在山區。今日各地區平地氣溫：北部23至38度，中部24至37度，南部24至38度，東部22至38度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日至周二(9至11日)漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫微降，各地仍炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部陣雨或雷雨的範圍逐日擴大，下周二部分平地亦有午後雷陣雨的機率。

防曬 吳德榮 高溫

延伸閱讀

吳德榮：入夏以來最熱的一周來了 北、東半部高溫恐達38度

今防午後大雷雨 吳德榮：明起至周日最熱 恐現極端高溫

高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：慎防雷擊強風、瞬間強降雨

慎防午後大雷雨 吳德榮：持續炎熱下周注意極端高溫

相關新聞

猴痘升溫 新冠、流感處高原期

猴痘疫情持續上升，上周新增廿一例本土、兩例境外移入，單周新增廿三病例數創新高，其中一例為卅多歲外籍女性看護，為第二起本土...

3族群慎防中暑 3天57人熱傷害

連日高溫不斷，衛福部熱傷害就診最新統計，7月1至3日有57人熱傷害送醫，6月熱傷害通報人數更高達517人，比去年同期28...

吳德榮：西南風帶來暖空氣+焚風北東飆38度 下周微降仍炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今日至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱，背風面北部、東...

健康主題館／雲端結合醫護即時監測 在家洗腎也能安心

「阿嬤若不洗腎，可能三個月後就會很危險，但她中風，無法每周頻繁出門洗腎，該怎麼辦？」在童綜合醫院透析室主任吳再坤的診間，一位高齡近90歲的老太太坐在輪椅上，身邊家人急切地詢問醫師，希望可以為阿嬤找出解方，醫師感受到子女、兒孫的孝心，也努力想辦法治療。

重度聽損 失智風險增5倍

聽覺幫助我們日常生活大小事，走在馬路上須透過耳朵「聽聲辨位」，若沒有好好保養聽力，不僅失去與社會連結能力，也可能增加罹患...

本土登革熱188例 7年來新高

本土登革熱疫情大爆發，疾管署昨公布，上周就新增101例本土病例。台南市到昨天累計已達177例、高雄4例、雲林7例，總計確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦