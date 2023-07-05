健康你我他／與小強一戰 我更獨立自主

「單身貴族」在80年代是個很新鮮的詞兒，現今似乎已是時下主流。時代不同，工作占據的時間長，單身的人愈來愈多，本以為我是個異類，突然感到自己並不孤單。

一個人住轉眼間五年了。私下就愛獨處的我，五年來過得輕鬆愜意。自由自在的生活，想做什麼就做什麼，想吃什麼就吃什麼，想去哪就去哪，一切都由自己主宰。家中養了一隻毛小孩，無聊時就逗弄一下貓兒，當貓奴也是當前常見的角色，常幻想可以如歐美生活般身邊圍繞著許多毛小孩的歡樂生活。

在疫情期間卻有不同的感觸。去年突然確診，打亂了我所有思緒。家人住不同縣市，線上看診拿藥無法親自取藥，家中無備妥糧食又面臨誰來幫我送餐？叫外送只能送到樓下，偷偷下樓取餐又怕被開罰等。內心種種OS、焦慮和不安，頓時讓我手足無措。

當晚家中還出現了一隻大蟑螂，最懼怕小強的我，家中常保持一塵不染，怎就在此時出現呢？看著家中的毛小孩，總不可能叫貓把牠打死吧，我只好拿出勇氣面對。在一陣慌亂之中，搭配著殺蟲劑的助力下解決了，但我也累翻倒在沙發上。

一個人住，也許無人可以互相照料是件麻煩的事，但也因此讓我學習獨立自主，且十八般武藝樣樣通的能力，哪怕下次是再遇到小強，就算是老鼠，我都可以輕鬆面對。