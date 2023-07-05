3族群慎防中暑 3天57人熱傷害

連日高溫不斷，衛福部熱傷害就診最新統計，7月1至3日有57人熱傷害送醫，6月熱傷害通報人數更高達517人，比去年同期280人高出近1倍。醫師提醒，民眾應避免上午10時至下午2時外出，高齡長者、幼兒、慢性病等中暑高危險族群更不能掉以輕心，當出現高燒至攝氏40度以上、意識不清，應為中暑症狀，最好先到陰涼處休息、用濕毛巾擦拭身體降溫，並盡速就醫。

衛福部統計，今年1至6月全台956人次熱傷害，比去年同期的606人次高出5成8，並以台中158人次最多，其次是高雄市120人次、彰化縣104人次、屏東縣91人次、台南市76人次；台中市、高雄市和彰化縣的熱傷害人次，均是2018年以來同期新高。

另以單月來看，今年5月熱傷害人次高達242人次，是去年97人次的2.5倍，6月517人次因熱傷害就醫，也是去年同期280人次的1.85倍，今年7月短短3天就已累計57人次熱傷害。

衛福部解釋，熱傷害是指身體無法正常調節高溫，產生的急性疾病統稱，常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，其中以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡。

馬偕醫院急診醫學部長簡定國說，近日天氣炎熱，又逢暑假到來、新冠肺炎疫情平緩，外出旅遊機會增加，熱傷害人數也增加，提醒民眾應避免上午10時至下午2時外出，如果要外出，應撐著陽傘，盡量不要暴露在大太陽下，並隨時補充水分。

簡定國說，夏日高溫，高齡長者、幼兒、慢性病等中暑高危險族群不能掉以輕心，在室內更要保持通風，最好把窗戶、電扇打開，避免室內環境過於悶熱、潮濕，增加熱傷害機會，尤其是頂樓溫度更高，許多長者居住的地方又沒有冷氣、電扇，必須特別注意。