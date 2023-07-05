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猴痘升溫 新冠、流感處高原期

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署防疫醫師林詠青（右）說明猴痘個案狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青（右）說明猴痘個案狀況。記者李青縈／攝影

猴痘疫情持續上升，上周新增廿一例本土、兩例境外移入，單周新增廿三病例數創新高，其中一例為卅多歲外籍女性看護，為第二起本土猴痘女性個案。此外，新冠、流感同樣處於高原期，台灣感染症醫學會提醒，暑假期間湧現出遊人潮，預估暑假尾端將出現新一波新冠確診高峰。

疾管署發言人曾淑慧表示，該名外籍女性看護於六月廿一日因身體出現水泡等症狀而就醫，六月三十日症狀未緩解，二度就醫，經醫師評估後採檢通報，並於本月二日研判為確定病例。因個案職業為看護，衛生局緊急匡列並聯繫高風險接觸者，初步疫調顯示，接觸者均無出現相關症狀，衛生局正釐清可能感染源。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該外籍看護與先前九十多歲、首例女性本土猴痘個案無關聯，該看護大多待在雇主家，生活作息單純，但因有語言隔閡，需要時間確認活動史。截至七月三日，全國累計確診二二一例猴痘病例（二○六例本土、十五例境外移入），其中一五五例康復，六例住院治療中、六十例於居家自主健康管理中。

在新冠肺炎方面，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周每日平均新增二○七例本土確定病例（併發症），比前一周下降百分之十點八，預估未來疫情持平，仍是高原期。至於流感的整體疫情仍處高原期。

外籍看護 疫情 猴痘

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