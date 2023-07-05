本土登革熱／雲林古坑群聚 病毒株與台南不同

南台灣本土登革熱疫情延燒，除台南、高雄市和雲林縣確診個案已達188例外，高雄另有2例、屏東也有1例高度疑似個案已採檢送驗。國衛院蚊媒傳染病防治中心指出，台南、雲林雖都屬第一型登革熱，但基因定序結果顯示台南屬泰國病毒株，與雲林的印尼病毒株並無關聯。疾管署以古坑群聚個案發病日、活動地及環境研判，當地感染機率較高。

雲林縣昨新增1例本土登革熱個案，累計7例全住在古坑鄉，確診者多有務農背景，且多數共通足跡都有荷苞山桐花公園，因最近適逢竹筍採收農忙季節，筍園常有外籍移工出入，縣長張麗善說，不排除感染源可能是移工，呼籲移工都能出面篩檢，避免疫情擴大。

高雄市已有4例本土登革熱個案，昨又有2例高度疑似個案，快篩陽性但PCR報告結果尚未出爐，衛生局指出，4例確診及2例疑似個案都有台南活動史。

國家衛生研究院利用台大學者研發的動態時空演算法，判斷台南疫情最早應是從仁德區成功、仁和及仁愛里開始，再往外傳染，已擴散為23個群聚，還好沒有多點爆發情況；至於雲林從古坑鄉東和村出現兩案例後，高林、荷苞村都有傳出病例，但多數個案曾有古坑荷苞桐花公園的足跡，判斷該地區為感染源。

而針對兩區的登革熱病例，國衛院蚊媒傳染病防治中心研究員黃旌集表示，經病毒序列比對，台南為泰國株病毒、雲林為印尼株病毒，不是台南將感染源傳遞至雲林，而是屬於分別感染。

近10年來，本土登革熱確診案例主要分布在西半部地區，東半部往往只有零星個案，讓人聯想蚊子飛不過中央山脈？

黃旌集說，東部也有登革熱病媒蚊，台東甚至有埃及斑蚊蹤跡。不過花東地區人口較少，人口密集地區也少，帶入病毒機會相對低，加上登革熱症狀不一定明顯，過去只出現零星個案，但並非病媒蚊飛不過中央山脈。