本土登革熱188例 7年來新高

本土登革熱疫情大爆發，疾管署昨公布，上周就新增101例本土病例。台南市到昨天累計已達177例、高雄4例、雲林7例，總計確診個案多達188例。除了台南市，雲林縣古坑也爆發群聚感染，且一口氣出現4例重症個案，疾管署表示，疫情創下近7年來新高，傳播風險持續上升中。

台南市仁德區6月12日爆發今年首例登革熱疫情後，確診個案不斷增加，昨新增14例，累計為177例，經疫調，14例均與高風險區有居住或活動的關聯性。台南市登革熱防治中心指出，病例仍集中在仁德與東區熱區，並未擴散。

疾管署副署長曾淑慧表示，台南市新增病例最多，大都與疫情群聚區有關聯性，但東區、安南區、北區及南區等零星個案感染源，尚待釐清。此外，高雄市上周新增3例病例均有台南市群聚區活動史，顯示台南疫情持續升溫、擴大。

至於雲林7例，4例為重症，住院治療中。疾管署防疫醫師林詠青指出，重症病例年齡介於60到80多歲，病況最嚴重者為80多歲女性，嚴重出血、器官損傷。

曾淑慧提醒，民眾至戶外活動時，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用含DEET、Picaridi等有效成分的防蚊藥劑。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀，盡速就醫，並告知醫師旅遊活動史。

臨床醫師應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）等，適時使用登革熱快篩試劑，以利輔助診斷，並及早通報；病患如腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，務必給予妥適醫療處置。

國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說，塗抹防蚊液與防曬乳的順序很重要，應先擦防曬乳，等乾了後再擦防蚊液，如順序不對，防曬味道可能蓋過防蚊液味道，防蚊效果恐大打折扣。