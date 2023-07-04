唐氏症關愛者協會夏令營融入虛擬實境 助青年一圓環遊世界夢

為了一圓堂寶寶「獨立自主環遊世界」夢想，唐氏症關愛者協會舉辦2023小唐夏令營，特地以「王子的環遊世界20天」為主題，做為唐寶寶圓夢的先修班，並結合桃園市立桃園特殊教育學校的多元資源，將機器人、虛擬實境設備設計到闖關遊戲中，活動更顯多元與科技趨勢。

唐寶寶夏令營受到青少年唐寶寶家庭喜愛，也成為協會傳統活動，對於先天限制較多的唐寶寶來說，可以獨立外宿參加夏令營，十分難能可貴。今年約40多名10至20歲唐氏症青少年報名參加，四天三夜活動於桃園特殊教育學校進行。

協會和台灣師範大學特殊教育系合作，由65名特教系學生籌劃活動內容，全程以一對一的輔導方式，帶領唐寶寶學習離家外宿、獨立自主的團體生活，並且開發唐青年的生活自理、自我表達的學習潛能。

今年桃園特教學校也將多元教具包括機器人、高科技輔具、虛擬實境設備等融入營隊活動，讓唐青年從遊戲中接觸高科技學習場域。另，校園中的三輪車教具、乒乓球等運動器材，也都化為「王子救公主環遊世界」的輔助工具之一，訓練唐青年的手腦並用、大小肌肉及平衡感。

唐氏症關愛者協會理事長林正俠表示，為身心障礙者舉辦夏令營，前置作業更加繁雜，社工必須掌握參加青年的身心狀況，包括子的個性、身心狀況、習性等等，小至大小便習性，大到表達用語的程度、有哪些事項需要老師特別協助、及必須時時在旁提醒唐青年的，因此，每年的籌備期都長達半年以上，過程雖然辛苦，但辦完營隊，看到孩子充滿自信、滿足的笑容，以及家長開心的把孩子接回去時，就知道「做對的事，當然要持續的做下去。」

林正俠說，也由於這份堅持，感動在台灣深耕50年的中美嘉吉公司，這次他們看到了協會的努力與困難，慷慨解囊的捐款補助活動經費，讓本活動可以更順利進行，並助唐氏症青年自立生活的學習路上一臂之力。

自己身為唐寶寶家長，林正俠表示，更能切身了解許多身心障礙孩子的家庭，到暑假會更加焦慮，因為家人大多需要工作，暑假只能讓孩子待在家，漫長兩個月暑假結束後，有些孩子的身心狀況明顯退化許多。

因此，為促進唐氏症者維持正向的社交互動、社區融合，協會每年舉辦冬、夏令營，持續強化唐氏症者正向的人際互動能力、學習遵守團隊規範及豐富生活體驗。從過往經驗，發現「情境演練」更能使唐氏症者將所學類化到其他社交場合，在營隊中與他人共同創造成功經驗，更使唐青年能夠延續在社交關係上面對及處理問題的能力。