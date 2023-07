放暑假不能讓孩子「放飛」 專家：應多安排高品質休閒活動

放暑假期間,孩子若沒有安排高品質休閒活動,恐因活動量減少、久坐不動、吃更多垃圾食物,以及看更多的電視及電腦螢幕,拉長螢幕使用時間,使得孩子體重增加,或造成健康不良影響。專家建議,家長可以運用規律活動、有計劃的用餐,以及安排高品質休閒活動,促進健康。

根據一項南澳大學研究,以358名4年級、5年級小學生為對象,追蹤超過2年時間,結果發現,暑假期間孩子每天活動時間減少12分鐘、久坐時間增加27分鐘,使用螢幕時間增加70分鐘,加上吃更多垃圾食品,加速體重增加。

另一項美國調查指出,8到12歲學童使用螢幕時間約4到6小時、青少年則高達9小時。綜合上述研究,有些學童假期終日會抱著手機、平板、電腦或電視度日,這種典型的「坐式生活」,將影響學童的發育,特別是成長的關鍵期,需要規律且中高強度的身體活動才能刺激生長發育。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示,家長大多在意「如何降低小孩使用螢幕時間」,建議家長與學童共同規劃假期,可參考美國兒童學會螢幕使用時間的指引,2到5歲一小時內、6到17歲不超過兩小時,並規劃運動、藝術等非螢幕類的活動,一起參與孩子的每一項學習。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君說明,許多父母會有孩子放假就等於放飛的感覺,對於他們的日常作息要持續「要求或管控」還是放寬會陷入兩難。然而上述研究顯示,幫助孩子維持穩定的生活日常與節奏,能促進他們的身心健康,也是穩定情緒的重要因素。

董氏基金會建議父母可以鼓勵、引導孩子做到3點:

2.練習「TOAD Time」- Together Outside After Dinner。在晚餐之後全家一起到戶外走走或散步至少20分鐘,讓大家有機會共同聚在一起走動及聊聊,而不是在家中各自的空間做自己的事。

3.生活日常結合身體律動習慣:應用科技功能(例如Siri、Alexa)提醒自己每1小時要起身動動,或是在浴室的鏡子、冰箱或水壺等家中各處貼上便利貼,提醒自己上廁所、喝水、開冰箱前做做伸展或其他律動。