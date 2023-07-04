放暑假不能讓孩子「放飛」 專家：應多安排高品質休閒活動

放暑假期間，孩子若沒有安排高品質休閒活動，恐因活動量減少、久坐不動、吃更多垃圾食物，以及看更多的電視及電腦螢幕，拉長螢幕使用時間，使得孩子體重增加，或造成健康不良影響。專家建議，家長可以運用規律活動、有計劃的用餐，以及安排高品質休閒活動，促進健康。

根據一項南澳大學研究，以358名4年級、5年級小學生為對象，追蹤超過2年時間，結果發現，暑假期間孩子每天活動時間減少12分鐘、久坐時間增加27分鐘，使用螢幕時間增加70分鐘，加上吃更多垃圾食品，加速體重增加。

另一項美國調查指出，8到12歲學童使用螢幕時間約4到6小時、青少年則高達9小時。綜合上述研究，有些學童假期終日會抱著手機、平板、電腦或電視度日，這種典型的「坐式生活」，將影響學童的發育，特別是成長的關鍵期，需要規律且中高強度的身體活動才能刺激生長發育。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，家長大多在意「如何降低小孩使用螢幕時間」，建議家長與學童共同規劃假期，可參考美國兒童學會螢幕使用時間的指引，2到5歲一小時內、6到17歲不超過兩小時，並規劃運動、藝術等非螢幕類的活動，一起參與孩子的每一項學習。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君說明，許多父母會有孩子放假就等於放飛的感覺，對於他們的日常作息要持續「要求或管控」還是放寬會陷入兩難。然而上述研究顯示，幫助孩子維持穩定的生活日常與節奏，能促進他們的身心健康，也是穩定情緒的重要因素。

董氏基金會建議父母可以鼓勵、引導孩子做到3點：

1.規律與充足的睡眠：多項研究已指出，睡眠狀況與壓力、情緒有密切關聯。放假時讓孩子可以晚點睡，但仍須設定上床時間，及睡滿至少7至8小時，避免無限制的睡到中午。 2.練習「TOAD Time」- Together Outside After Dinner。在晚餐之後全家一起到戶外走走或散步至少20分鐘，讓大家有機會共同聚在一起走動及聊聊，而不是在家中各自的空間做自己的事。 3.生活日常結合身體律動習慣：應用科技功能（例如Siri、Alexa）提醒自己每1小時要起身動動，或是在浴室的鏡子、冰箱或水壺等家中各處貼上便利貼，提醒自己上廁所、喝水、開冰箱前做做伸展或其他律動。

戴怡君表示，也可以參考董氏基金會運動紓壓專區，像是只要3分鐘、無論在室內或戶外都可以做的樂動紓壓五招，從各式便利有趣的運動方案，選擇最適合自己與孩子、保持身體活動力的方式。