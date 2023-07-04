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台南增14例登革熱累計177例 感染以長者為大宗

中央社／ 台南4日電

台南市政府衛生局今天公布新增14例本土性登革熱病例，全市累計177例；調查分析，逾60歲患者占總數46%，顯示台南這波疫情感染對象以長者為大宗。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時新增14例本土性登革熱病例，其中仁德區8例、東區6例，年齡介於21歲至79歲；擴大採檢發現、由診所或醫院通報確診各7例，14例全和高風險區有居住或活動關聯性。

衛生局調查分析，台南這波疫情確診者年齡分布，40歲以下占24%，40至60歲占30%，大於60歲以上占46%，顯示感染對象以長者為大宗，可能和長者長時間待在室內、及埃及斑蚊性喜躲藏於室內陰暗處有關。

衛生局表示，埃及斑蚊警覺性高，易受驚動而中斷吸血及更換吸血對象，1次可能將病毒傳染給3至4人，導致1戶多人感染。

台南登革熱疫情以第1型為主，病毒感染症狀不明顯，和感冒、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀相似，市民如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，應立刻就醫。

此外，衛生局昨天在東區孳清58戶，其中陽性戶2戶查獲2個陽性容器，開立1張舉發單。衛生局今起至9日在仁德區成功里活動中心設置擴大採檢站，提供採血檢驗服務。目前台南市累計177例本土性登革熱病例，分布仁德區、東區、善化區、永康區、安南區、北區及南區共7個行政區。

衛生局 台南 登革熱

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