智能手表燒傷男童！品牌為第一代版本 標檢局：查證屬實將要求回收

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，經濟部標檢局下午指出，經檢視商品為Herowatch第一代，若證實為商品自燃將依消保法命業者回收。

土城男童右手戴的智能表上月底發生自燃導致男童二度灼傷，畫面驚心動魄引發許多家長焦慮，今下午經濟部標檢局會同新北市消保官與家長勘查手表，證實為市面相當熱銷的Herowatch第一代。