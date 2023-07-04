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智能手表爆炸...男童腕上突冒熊熊烈焰 焦急拍打畫面曝光

智能手表燒傷男童！品牌為第一代版本 標檢局：查證屬實將要求回收

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，經濟部標檢局下午指出，經檢視商品為Herowatch第一代，若證實為商品自燃將依消保法命業者回收。

土城男童右手戴的智能表上月底發生自燃導致男童二度灼傷，畫面驚心動魄引發許多家長焦慮，今下午經濟部標檢局會同新北市消保官與家長勘查手表，證實為市面相當熱銷的Herowatch第一代。

標檢局第五組第一科長黃惠芳表示，經勘查後證實燃燒的手表為Herowatch第一代，非目前市面上販賣的第二代或Mini版本，目前正在調查起火原因，若證實為產品本身導致起火，將依造消保法36條要求業者將第一代產品回收。同時也會對待二代及Mini版本進行檢驗。

經濟部標檢局與新北市消保官今下午調查自燃手表，消保官證實，自燃的智能手表就是熱銷的Hero Watch。圖／新北市消保官提供
經濟部標檢局與新北市消保官今下午調查自燃手表，消保官證實，自燃的智能手表就是熱銷的Hero Watch。圖／新北市消保官提供

消保官

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