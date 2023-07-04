桃機迎接疫後暑假旅遊潮 首個週末旅客日均量近12萬人

疫後桃園機場各區域航線陸續復飛，機場公司表示，區域線中又以東南亞、北美及東北亞旅客增加最為顯著，約已恢復至疫情前2019年的7至8成；根據桃園機場公司統計，首個週末（7月1日、2日）平均日運量近12萬，較今年（2023）日均量增加約5成。適逢疫後第一個暑假，隨著航班和航點漸增及國人出國意願高漲，桃園機場暑假客運量上看650萬人次。機場公司將持續協調各單位提升服務量能，打造更順暢便利的機場體驗。

機場公司指出，自解封以來，桃園機場日均運量也不斷成長，從去（2022）年10月2.2萬人，逐步增加至今年5月8.9萬人，與疫情前2019年日均旅運量13.3萬人相比，已恢復至67%；單日旅運量也不斷創下新高，從春節8萬3,679人次、清明10萬4,098人次到端午收假日已逾12萬人次，顯示恢復力道強勁。

機場公司透露，觀察桃園機場暑假首個週末旅運情形，出境旅客約較入境旅客多出1成，根據桃園機場航班運量人數預報系統顯示，第一航廈出境尖峰時段為5時至9時及12時至15時、第二航廈出境尖峰時段為6時至9時，機場公司呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場，善用手機、網路或A1、A3市區預辦登機辦理報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率。

民眾安檢前可先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，脫下身上之外套、帽子及金屬物品，準備萬全一次通過；進出機場多加利用TPASS行政院通勤月票，搭乘機場捷運、客運巴士等等大眾運輸工具，省時省錢又便利。

因應旅運量復甦及迎接暑假出國旅遊潮，機場公司也加速提升旅客服務量能，截至今年6月，桃園機場商店及餐飲服務已恢復至75%，疫情間桃園機場的整備陸續投入營運，包括第一航廈自助行李託運系統已正式啟用。

為提升服務品質，全新打造的美食區「街口食趣」在第二航廈3樓出境C3熱鬧登場，世界沖煮大賽冠軍VWI COFFEE BAR及經清真認證（HALAL）的烙張清真牛肉麵已進駐國門飄香航廈，還有蔬河滷味也將於8月開幕，為旅客提供更多樣化的餐飲選擇，兼顧素食主義者及友善穆斯林等多元族群需求。