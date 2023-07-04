快訊

侯友宜喊恢復4個月兵役大扣分？ 9月訪美層級恐受影響

智能手表爆炸...男童腕上突冒熊熊烈焰 焦急拍打畫面曝光

桃機迎接疫後暑假旅遊潮 首個週末旅客日均量近12萬人

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場疫後第一個暑假首週末平均日運量近12萬，暑假客運量上看650萬人次，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影
桃園機場疫後第一個暑假首週末平均日運量近12萬，暑假客運量上看650萬人次，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

疫後桃園機場各區域航線陸續復飛，機場公司表示，區域線中又以東南亞、北美及東北亞旅客增加最為顯著，約已恢復至疫情前2019年的7至8成；根據桃園機場公司統計，首個週末（7月1日、2日）平均日運量近12萬，較今年（2023）日均量增加約5成。適逢疫後第一個暑假，隨著航班和航點漸增及國人出國意願高漲，桃園機場暑假客運量上看650萬人次。機場公司將持續協調各單位提升服務量能，打造更順暢便利的機場體驗。

機場公司指出，自解封以來，桃園機場日均運量也不斷成長，從去（2022）年10月2.2萬人，逐步增加至今年5月8.9萬人，與疫情前2019年日均旅運量13.3萬人相比，已恢復至67%；單日旅運量也不斷創下新高，從春節8萬3,679人次、清明10萬4,098人次到端午收假日已逾12萬人次，顯示恢復力道強勁。

機場公司透露，觀察桃園機場暑假首個週末旅運情形，出境旅客約較入境旅客多出1成，根據桃園機場航班運量人數預報系統顯示，第一航廈出境尖峰時段為5時至9時及12時至15時、第二航廈出境尖峰時段為6時至9時，機場公司呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場，善用手機、網路或A1、A3市區預辦登機辦理報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率。

民眾安檢前可先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，脫下身上之外套、帽子及金屬物品，準備萬全一次通過；進出機場多加利用TPASS行政院通勤月票，搭乘機場捷運、客運巴士等等大眾運輸工具，省時省錢又便利。

因應旅運量復甦及迎接暑假出國旅遊潮，機場公司也加速提升旅客服務量能，截至今年6月，桃園機場商店及餐飲服務已恢復至75%，疫情間桃園機場的整備陸續投入營運，包括第一航廈自助行李託運系統已正式啟用。

為提升服務品質，全新打造的美食區「街口食趣」在第二航廈3樓出境C3熱鬧登場，世界沖煮大賽冠軍VWI COFFEE BAR及經清真認證（HALAL）的烙張清真牛肉麵已進駐國門飄香航廈，還有蔬河滷味也將於8月開幕，為旅客提供更多樣化的餐飲選擇，兼顧素食主義者及友善穆斯林等多元族群需求。

國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅運人次將增加28.3%至43.5億人次，約為恢復至疫情前2019年96%，根據航空公司復飛情形及運量分析，桃園機場今年客運量預估約為2,000至2,800萬人次，預計第四季可恢復至疫情前80%航網水準。機場公司將繼續強化與公民營夥伴協力合作，提供更便利的通關流程及提升旅客服務水準，為持續增長的旅運量作好準備。

迎接暑假出國旅遊潮，機場公司加速提升服務量能，在第二航廈3樓出境C3候機室打造全新美食區「街口食趣」，世界沖煮大賽冠軍VWI COFFEE BAR也進駐國門。記者黃仲明／攝影
迎接暑假出國旅遊潮，機場公司加速提升服務量能，在第二航廈3樓出境C3候機室打造全新美食區「街口食趣」，世界沖煮大賽冠軍VWI COFFEE BAR也進駐國門。記者黃仲明／攝影
觀察桃園機場暑假首週末旅運情形，出境旅客約較入境旅客多出1成，機場公司呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場。記者黃仲明／攝影
觀察桃園機場暑假首週末旅運情形，出境旅客約較入境旅客多出1成，機場公司呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場。記者黃仲明／攝影
桃園機場疫後第一個暑假首週末平均日運量近12萬，暑假客運量上看650萬人次，圖為出境旅客在地勤櫃臺排隊報到。記者黃仲明／攝影
桃園機場疫後第一個暑假首週末平均日運量近12萬，暑假客運量上看650萬人次，圖為出境旅客在地勤櫃臺排隊報到。記者黃仲明／攝影
桃園機場疫後第一個暑假首週末平均日運量近12萬，暑假客運量上看650萬人次，圖為出境旅客在地勤櫃臺排隊報到。記者黃仲明／攝影
桃園機場疫後第一個暑假首週末平均日運量近12萬，暑假客運量上看650萬人次，圖為出境旅客在地勤櫃臺排隊報到。記者黃仲明／攝影

桃園機場 疫情 出國旅遊 機場捷運

延伸閱讀

瘋出國桃機暑假旅運650萬人次 轉機費今年上看4.6億

最好提早2到3小時！暑假出國旅遊大爆發 桃機曝出境「這時段」人潮最多

大馬機場囚中客索賄？ 驚動總理、部長「闖關救人」

安華重視馬中關係 突擊機場抓害群之馬

相關新聞

午後豪雨、大雷雨、山區暴雨來了 氣象局發布災防告警

午後豪雨、大雷雨、山區暴雨來了，氣象局下午針對嘉義等多縣市及山區發布大雷雨、豪雨特報，呼籲民眾到山區要注意河水暴漲。

向交通部下戰帖 中華電信工會怒獲利亮眼還僅提撥6％

抗議勞退新制提撥6%「苦守寒窯18年」，中華電信工會疾呼至少提高至15%，否則不排除發動罷工，今天召集工會團體近2000...

3縣市登革熱拉警報 防蚊液、防曬乳使用順序影響效果差很大

本土疫情持續升溫，不只台南，高雄、雲林也出現病例。國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生4日表示，帶病毒的斑蚊會終生具有傳...

登革熱上周增加逾百例！不只台南 雲林現群聚病例風險高

登革熱疫情持續增溫，不只台南有群聚，雲林古坑鄉也出現群聚。疾管署副署長曾淑慧4日說，登革熱處在上升階段，台南社區仍有孳生...

智慧手錶爆炸男童手臂2度燙傷須植皮 醫：再拖恐釀2嚴重後果

近年家長替孩子選購具有定位、通話功能的兒童智慧手錶，不過新北市土城區一名10歲的小五男童，6月30日下午從家裡往補習班的...

猴痘新增23例寫單周新高 新增1外籍女看護確診

猴痘單周新增病例數寫下新高，疾管署疫情中心副主任李佳琳4日表示，猴痘新增21例本土以及2例境外移入，其中包含1例女性個案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦