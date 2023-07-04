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瘋出國桃機暑假旅運650萬人次 轉機費今年上看4.6億

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃機7至8月暑假客運量上看650萬人次。示意圖。圖／本報資料照片
桃機7至8月暑假客運量上看650萬人次。示意圖。圖／本報資料照片

暑假旅遊旺季，桃園機場公司統計，首個周末（7月1日至2日）平均日運量近12萬，較今年日均量增加約5成。疫後第一個暑假，航班航點漸增，國人出國意願高漲，桃機7至8月暑假客運量上看650萬人次。另外，桃機轉機量超越疫前，收取每名旅客過境轉機費500元，截至5月底累計9700多萬，預估今年可增至4.6億。

桃機公司副總李俊德指出，疫後航線逐漸恢復至疫前2019年旅運量，最快的是東南亞航線87.5%、其次為北美79%、第三是東北亞73%，歐洲航線也恢復七成左右。

他說，解封以來，桃機日均運量不斷成長，從去年10月2.2萬人，逐步增至今年5月8.9萬人，與疫前2019年日均旅運量13.3萬人相比，已恢復至67%；單日旅運量也不斷創下新高，從春節8萬3679人次、清明10萬4098人次，到端午收假日已逾12萬人次。

李俊德表示，觀察桃機暑假首周末旅運情形，出境旅客約較入境旅客多1成，據桃機航班運量人數預報系統顯示，第一航廈出境尖峰時段為上午5時至9時、中午12時至下午3時，第二航廈出境尖峰時段為上午6時至9時，籲旅客提早2.5至3小時抵達機場，善用手機、網路或A1、A3市區預辦登機辦理報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率。

他提醒，觀察發現，不少國人因久未出國，護照拿成舊版過期的，或是誤拿成家人的，提醒民眾多留意，以免出國掃興；或有身分涉密列管人員，能否出國要先問原屬單位，避免卡關。

此外，安檢前事先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，脫下身上外套、帽子及金屬物品，準備萬全一次通過；進出機場多加利用機場捷運、客運巴士等大眾運輸工具，省時省錢又便利。

李俊德指出，國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅運人次將增加28.3%至43.5億人次，約為恢復至疫情前2019年96%；據航空公司復飛情形及運量分析，桃機今年客運量預估約為2000至2800萬人次，樂觀可至3000萬人次，預計第4季可恢復至疫情前80%航網水準。

桃機 機場捷運

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