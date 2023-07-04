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午後豪雨、大雷雨、山區暴雨來了 氣象局發布災防告警

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
午後豪雨、大雷雨、山區暴雨來了，氣象局下午針對嘉義等多縣市及山區發布大雷雨、豪雨特報，呼籲民眾到山區要注意河水暴漲。本報資料照片
午後豪雨、大雷雨、山區暴雨來了，氣象局下午針對嘉義等多縣市及山區發布大雷雨、豪雨特報，呼籲民眾到山區要注意河水暴漲。本報資料照片

午後豪雨大雷雨、山區暴雨來了，氣象局下午針對嘉義等多縣市及山區發布大雷雨、豪雨特報，呼籲民眾到山區要注意河水暴漲。

氣象局下午15:42針對嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水

同時間也針對嘉義縣番路鄉發布山區暴雨。氣象局針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至17時42分；氣象局說，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，民眾應留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

至於氣象局下午15:55發布豪雨特報，影響到晚上。其中豪雨範圍為嘉義縣山區，大雨則為台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，台中、南投、高雄及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防溪水暴漲。

氣象局 嘉義 豪雨 大雷雨 土石流 淹水

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