第四波新冠疫情現下降趨勢 疾管署難斷高點是否已過

新冠進入第四波疫情，目前仍處在高原期。疾管署發言人曾淑慧表示，已經有下降趨勢，仍不可斷定高點是否已過，還要看未來一周病例數。至於暑假是否會引起新一波染疫潮？她表示，短時間會有另一波疫情高峰的機率不大，但還要觀察。

上周每日平均新增207例COVID-19本土確定病例（併發症），比前一周的每日平均新增232例下降10.8%；而死亡數部分，上周平均每日新增45例，較前一周之每日死亡平均數24例上升，主要因前一周連假期間院所死亡通報及審查數下降等因素影響。

曾淑慧說，新冠目前仍在高原期，已看到下降趨勢，但仍難以判斷高點是否已過，仍要看未來一周的個案數量。至於暑假人潮流動增加是否會引起新一波染疫潮？她說，內部分析後認為高原期之後短時間內出現另一波疫情的可能性不大，會持續觀察，同時鼓勵民眾完整接種疫苗減少感染及重症風險。