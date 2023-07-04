兩例猴痘女性個案無關聯 猴痘疫苗接種對象明放寬

單周新增23例猴痘病例寫下單周新高，其中包含1例外籍看護，為我國第二例女性猴痘確診。疾管署發言人曾淑慧說，5日起放寬猴痘疫苗接種對象，放寬成「近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形」。疾管署防疫醫師林詠青今天也澄清，該個案與先前首例猴痘女性確診個案（90多歲女性）無關。

先前曾有一名確診猴痘的90多歲女性，但是感染源不明，加上其長期臥床無法自行下床行走，為國內首起女性猴痘確診個案。疾管署4日再公布一名女性，為北部30多歲外籍看護。

林詠青解釋，上一例是被照顧者，這一例是照顧者，大多是在雇主家，生活作息單純，但是因為疫調上有語言隔閡，還需要時間確認活動史，但跟先前的個案完全無關。

另外，曾淑慧說，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，擴大猴痘疫苗接種對象，將自7月5日起正式調整Mpox疫苗暴露前預防（PrEP）接種對象，由原先「近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等」，放寬為「近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」。

截至7月3日共計完成62,468人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種347人次及暴露前預防（PrEP）接種62121人次；已接種1劑者44025人，已完成2劑疫苗接種者為18443人，約為滿4周應接種第2劑的5成，也提醒可接種第2劑疫苗之民眾，請儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。