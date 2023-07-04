登革熱上周增加逾百例！不只台南 雲林現群聚病例風險高

登革熱疫情持續增溫，不只台南有群聚，雲林古坑鄉也出現群聚。疾管署副署長曾淑慧4日說，登革熱處在上升階段，台南社區仍有孳生源存在，而高雄也有地區病媒蚊指數超過或是逼近警戒值，整體風險提升。

疾管署疫情中心副主任李佳琳也表示，雲林古坑的確診病例居住地以及活動地為農村形態並掃獲白線斑蚊成蟲，環境風險高，今年累計6例並且其中4例重症。

國內上周新增101例登革熱本土病例，個案居住地為台南市（92例）、雲林縣（6例）及高雄市（3例），包括台南市仁德區47例、東區36例、安南區3例、南區及善化區各2例、北區及永康區各1例，雲林縣古坑鄉6例，高雄市仁武區2例及鳳山區1例，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中52例女性、49例男性，發病日介於6月3日至7月2日。

李佳琳說，台南市新增病例多與目前疫情群聚區（台南市仁德區與東區交界）具關聯性，惟東區、安南區、北區及南區出現部分感染源待釐清個案，另高雄市新增3例病例均有臺南市群聚區活動史，顯示臺南市疫情持續升溫。雲林縣古坑鄉群聚病例檢出登革病毒第一型，惟病毒基因定序結果與臺南市不同，以個案發病日、活動地及環境研判，病例於當地感染風險為高。

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生，依據國家蚊媒傳染病研究中心監測資料顯示，南高屏三縣市近期病媒蚊指數快速上升，登革熱傳播風險大幅增加。

國內今年截至7月3日累計173例本土病例，其中台南市163例、雲林縣6例及高雄市4例，全國病例數已達2017年同期以來最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔47%（81例），高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%），目前已累計4例重症病例住院治療中。

另有53例境外移入病例，感染國家分別自印尼（15例）、馬來西亞（12例）、泰國（8例）、越南（7例）、馬爾地夫（4例）、菲律賓（4例）、印度（2例）及寮國（1例）移入。