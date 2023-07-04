腸病毒降溫脫離流行期 流感仍處高原期

腸病毒脫離流行期，疾管署疫情中心副主任李佳琳4日表示，腸病毒門急診就診人次連續兩周低於流行閾值（一萬一千人次），已經脫離流行期，但仍需持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。另一方面流感仍處在高原期，新增26例重症以及11例死亡。

疾管署說明，上周新增26例流感併發重症 ，年齡介於未滿10歲至90多歲，為14例男性、12例女性，發病日介於6月1日至7月1日，其中24例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史。

另新增11例死亡 ，年齡介於40多歲至80多歲，為7例男性、4例女性，發病日介於5月19日至6月18日，均具慢性病史，其中10例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次為75076人次，相較前一周77,109人次略降，惟整體疫情仍處高原期，尚須關注疫情變化。

近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。本流感季自去（111）年10月1日起截至今年7月3日流感併發重症病例累計349例 ，年齡層以65歲以上長者為多（占49%），87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史，其中死亡68例 ，81%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

上周新增1例感染克沙奇A4型併發重症確定病例，為中部2歲男童，6月9日發病，目前個案已出院，今年腸病毒感染併發重症病例累計5例重症，分別感染克沙奇A4型2例，腸病毒D68型、伊科病毒21型及克沙奇A6型各1例，均為5歲以下幼童。