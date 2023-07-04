新冠仍處高原期 每日平均新增207例比前一周降溫10%

相信大多數人入住飯店，沒事是不會去檢查床底下的。有一名網友發文抱怨，表示日前入住台北車站附近的一家商旅，意外發現在床底下有不少前房客遺留的物品，讓她無法置信，也引發網友熱議。

2023-07-04 09:46