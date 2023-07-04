新冠仍處高原期 每日平均新增207例比前一周降溫10%
新冠進入第四波疫情，目前仍處在高原期。疾管署疫情中心副主任李佳琳4日表示，上周每日平均新增207例COVID-19本土確定病例（併發症），比前一周的每日平均新增232例下降10.8%，預估未來疫情持平仍是高原期；目前本土變異株以XBB為主。
3月20日起實施輕症免通報後，5月起本土併發症累計13173例，未打滿3劑疫苗有6493例（約49%），其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多（4582例）。上周平均每日新增45例死亡，較前一周之每日死亡平均數24例上升，主要因前一周連假期間院所死亡通報及審查數下降等因素影響。
新增死亡個案中，91%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。近期全國疫情持平，仍處高原期，須持續關注後續疫情變化。
疾管署指出，新增檢出98例Omicron亞型變異株確定病例。其中50例本土個案分別為44例XBB 、6例BA.2.75；另48例境外移入分別為45例XBB 、3例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB占85%，已為主流株。
疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情統計，併發症中65歲以上長者占77%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。
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