猴痘新增23例寫單周新高 新增1外籍女看護確診

猴痘單周新增病例數寫下新高，疾管署疫情中心副主任李佳琳4日表示，猴痘新增21例本土以及2例境外移入，其中包含1例女性個案，目前仍是高原期。

國內新增23例猴痘（Mpox）確定病例，其中21例為本土、2例為境外移入個案（菲律賓及越南），居住縣市為北部15例、中部5例、南部3例，年齡介於10多歲至40多歲，發病日介於6月19日至6月30日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月27至7月3日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者45名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月3日累計確診221例病例（206例本土及15例境外移入），其中155例已康復，6例仍住院治療中、60例於居家自主健康管理中。

疾管署指出，本次公布之本土個案中，其中1例為北部30多歲外國籍女性。該名個案因6月21日身體出現水泡等症狀就醫，6月30日因症狀未緩解再度就醫，經醫師評估後採檢通報，並於7月2日研判為確定病例。因該案職業為外籍看護，衛生局已緊急聯繫並匡列高風險接觸者共6人進行相關防治措施，經初步疫調結果，目前接觸者均無出現相關症狀，衛生局持續進行可能感染源調查。

疾管署表示，依據6月28日召開之衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，擴大猴痘疫苗接種對象，將自7月5日起正式調整Mpox疫苗暴露前預防（PrEP）接種對象，由原先「近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等」，放寬為「近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」。

疾管署也提醒，統計截至7月3日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下（ https://gov.tw/3SG ）查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。