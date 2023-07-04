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全台熱到翻！5縣市高溫飆38度 12縣市36度

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
全台都很熱，氣象局針對多個縣市發布高溫資訊（橙色），呼籲民眾慎防熱傷害。本報資料照片
全台都很熱，氣象局針對多個縣市發布高溫資訊（橙色），呼籲民眾慎防熱傷害。本報資料照片

全台都很熱。氣象局下午13:18發布高溫資訊，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等5縣市高溫橙色38燈號，高溫恐達38度，台北等12縣市也達36度，呼籲民眾要防中暑。

氣象局指出，西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今日白天雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、嘉義市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、苗栗縣地區、嘉義縣地區、台東縣地區為黃色燈號，也可能達36度，氣象局呼籲民眾注意。

高溫橙色38燈號：雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣，有38度極端高溫出現的機率。高溫橙色36燈號：台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市，有連續出現36度高溫的機率。高溫黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台東縣，氣溫達36度以上。氣象局指出，影響時間為今天白天。

氣象局針對多個縣市發布高溫資訊。取自氣象局
氣象局針對多個縣市發布高溫資訊。取自氣象局

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