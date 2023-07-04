企業捐重症加護型新生兒保溫箱 守護大新竹區早產兒

據2022年出生通報統計資料，新竹縣市總出生數為7045人，在新竹馬偕醫院出生的新生兒有1832人，其中330人是早產兒，等於近5人新生兒就有1人是早產兒，且極低體重早產兒佔所有早產兒人數的20%，院內雖有4台重症加護型新生兒保溫箱，仍不敷使用，三陽工業暨親慈慈善會今捐贈二台「重症加護型新生兒保溫箱」給新竹馬偕兒童醫院，希望幫助大新竹地區早產兒免於失溫風險，順利在溫暖的環境中成長。

新竹馬偕兒童醫院新生兒科主任宋聿翔指出，威脅早產兒生命的一大因素是體溫的散失，新生兒的大腦發育尚未成熟，體溫控制中樞功能不穩定，不容易維持體溫，需要提供保暖措施以維持體溫及生命的穩定。

而出生體重低於1500公克的早產兒更是新生兒低體溫的好發族群，根據2019至2021年台灣新生兒醫療聯合網絡年度報告TNN統計，極低體重早產兒於新生兒加護病房住院頭第一小時內，中心體溫低於攝氏36度的平均發生率高達32.7%，而體溫每降低一度，則會增加28%的死亡率，故維持新生兒體溫穩定、避免低體溫非常重要。

宋聿翔說，比起一般的保溫箱，重症加護型保溫箱能夠提供更加穩定的溫度和濕度，並且不用移動寶寶就能在保溫箱裡面進行醫療處置，大幅降低失溫與水分散失的風險，增加孩子存活機會並減少早產後遺症。

三陽工業董事田人豪表示，董事長吳清源秉持回饋社會的理念，積極參與公益活動，這次捐贈保溫箱是對新生命的祝福，也是對社會的貢獻。謝謝新竹馬偕兒童醫院的醫護團隊，讓三陽工業和親慈慈善會有機會一同略盡棉薄之力，支持兒科醫療團隊、幫助極低體重新生兒獲得最需要的醫療資源。

親慈慈善會理事黃俐荃說，新生兒是家庭與社會最珍貴的資產，今年五月至新竹馬偕兒童醫院捐贈兒童輪椅時，得知院方小兒加護病房對於新生兒保溫箱設備的迫切需求後，促使萌生挹助保溫箱的想法，也感謝三陽工業的大力相挺，才能有足夠的資金購買這兩台重症加護型新生兒保溫箱，為守護大新竹地區的孩子盡一份心力。