國人出國比例女高於男！他問「有女生不愛出國嗎？」意外釣出一票人

台灣人很愛出國旅遊，根據觀光局資料，國人今年一月至五月出國人數累計379萬人次，其中亞洲地區最熱門，最多人去日本，其次是中國大陸，再來是韓國、泰國、越南。從今年前五月國人前往亞洲地區的數據來看，也很明顯女高於男。

今年前五月男女出國到亞洲地區人次統計

今年前五月男女出國到亞洲地區人次統計。圖擷自交通部觀光局觀光統計資料庫

有網友在ptt提問，「有女生不喜歡出國嗎？」他說他有位女生朋友說不愛出國，不愛搭飛機，30多歲才出國兩次，甚至上次也已經超過十年前了，打破他「女生愛出國」的刻板印象，他很好奇，「還有別的女生不愛出國嗎？原因又是什麼呢？」

許多女生點頭，「出門要每天收集髒衣服回家洗，出國要帶一大堆行李，想到就累，我大齡女」、「老了啊！懶得動，做功課好麻煩又不想跟團」、「說不上喜歡也沒到討厭，出國開心但也很累，排行程趕行程買東西，久久一次就好」、「想到要規劃就好懶+1」、「我完全不想出國，國外玩太貴了，而且還要擔心遇到意外不知道怎麼處理」、「出國行前手續一堆，搭飛機又久，如果只是短期還真的不想出國」、「出國比起旅遊，我更喜歡旅居當地生活」。

也有人是生理問題，「我，嚴重暈車，去哪裡玩都不舒服！ 沒有暈機，也有暈船，是不太會吐，但頭暈就是煩」、「搭飛機真的蠻可怕的」、「我不愛搭飛機，尤其長途，在飛機上根本無法好好睡，每次出國第一天行程都是整天睡覺」。

有人指出錢也是重點，「應該是沒錢出國好聽一點的說法吧」、「我活到現在2X歲沒出過國，真心覺得沒有人家付錢根本不會想出國，好貴」、「我是男生，我14年沒出過國了，錢錢留著重要，如果我跟那些人一樣都花在旅遊 我就沒四輪了」。

留言打破刻板印象，網友驚呼，「這輩子還沒看過不愛出國的女生」、「全台不喜歡出國的女生剛好都在這篇，好巧哦」、「要先釐清女生是不愛出國or不愛觀光？」、「還真沒看過，都開心的要死」。