4顆廢電池換1元 新竹縣AI無人電池回收站啟用

新竹縣政府與清華大學研究團隊攜手合作，開發能夠自行識別、分類的AI無人電池回收站，讓業者回收更加簡便，另外也結合物聯網，進行回收物內容分析，提供大數據給相關單位參考。目前新竹縣共設置9處示範站、回收7款廢乾電池，即日起到7月15日止，每回收4顆電池就可獲得1元獎勵金。

新竹縣環保局指出，新竹縣9個AI無人電池回收站示範點，分別位於環境保護局、竹北新崙里及中興里的里民活動中心、新豐鄉埔和村、湖口鄉湖口村、芎林鄉華龍村、新埔鎮田新里等城市蜂收站，以及新埔老人會所與竹東福龍宮。

廢電池回收種類共有7款，分別是1 號到4號乾電池、9V方型電池、筒型鋰電池及卡片式電池，此外，鈕扣型及廢液流出的廢電池暫不回收。

環保局說明，新竹縣AI無人電池回收站結合清大研發能力、業界贊助回收獎勵金，由新竹縣提供示範場域，是產官學合作提供創新服務的展現。這項服務透過人工智慧進行電池識別、無人化現金回饋，也落實新竹縣科技智慧城的政策方向。

清華大學資訊工程系特聘教授黃能富表示，過去電池回收需人工分類，費時又費力，這次研究生設計的AI電池回收機能夠自行識別、分類，讓業者收取更加簡便，另外也結合物聯網，進行回收物內容分析，提供大數據給相關單位參考。

清大資工系研究生楊宇軒表示，這項技術是通過深度學習模型對上萬張圖片進行識別而來。當民眾投入電池後，經過圖像擷取、預處理、AI分析、自動分類以及回饋金累進的流程，機器會結合硬幣給付機，民眾回收結束後，按下兌換鍵即可直接獲得獎勵金。