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陽光行動／嘉縣灣內大橋及八掌二橋 老舊亟需重建

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣內的六腳鄉灣內大橋及連接鹿草鄉與台南市後壁區的八掌二橋，屬老舊危橋急需重建。記者黃于凡／攝影
嘉義縣內的六腳鄉灣內大橋及連接鹿草鄉與台南市後壁區的八掌二橋，屬老舊危橋急需重建。記者黃于凡／攝影

針對本報今天報導全台危橋陽光行動迴響，嘉義縣政府建設處長郭良江表示，能讓中央看到地方面對的困難點，是正面加分的，他說，危橋整座改建動輒上億元，費用龐大縣府難以負擔，真的一定要中央補助，地方政府可能沒有這方面量能。

郭良江表示，橋梁不是地方可以用而已，每縣市都至少1千多座以上，一座橋梁重做少者要3千萬起跳，一個地方政府怎拿得出這比錢，所以真的是需中央補助，地方能編的就是修復而已。

嘉義縣橋梁共1千多座，縣道為重要道路，每年檢測，鄉道、村里道路每2年一次輪流檢測。郭良江說，村里道路是公所權責，但公所往往因量能不足，縣府會幫忙做檢測，每年編列橋檢加維修經費約2千多萬元。

嘉縣內以六腳鄉「灣內大橋」及連接鹿草鄉與台南市後壁區的「八掌二橋」，屬於較大橋梁，因老舊急需重建。建設處表示，灣內大橋已要到規畫費，積極向公路總局爭取經費，另八掌二橋已跟南市接洽，雖南橋北管，但南市也願意配合款部分各出一半。

郭良江說，目前這兩座橋主要是公路總局，希望地方跟水利署多要些經費，公路總局是針對橋梁的損壞，水利署是針對橋排洪斷面不足，灣內橋主要是橋梁損壞，排洪斷面新設計的高差沒多少，所以水利署要出經費就較困難些，八掌二橋也是一樣的情況，會努力向中央爭取經費，解決危橋危機。

水利署 嘉義

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