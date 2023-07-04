陽光行動／嘉縣灣內大橋及八掌二橋 老舊亟需重建

針對本報今天報導全台危橋陽光行動迴響，嘉義縣政府建設處長郭良江表示，能讓中央看到地方面對的困難點，是正面加分的，他說，危橋整座改建動輒上億元，費用龐大縣府難以負擔，真的一定要中央補助，地方政府可能沒有這方面量能。

郭良江表示，橋梁不是地方可以用而已，每縣市都至少1千多座以上，一座橋梁重做少者要3千萬起跳，一個地方政府怎拿得出這比錢，所以真的是需中央補助，地方能編的就是修復而已。

嘉義縣橋梁共1千多座，縣道為重要道路，每年檢測，鄉道、村里道路每2年一次輪流檢測。郭良江說，村里道路是公所權責，但公所往往因量能不足，縣府會幫忙做檢測，每年編列橋檢加維修經費約2千多萬元。

嘉縣內以六腳鄉「灣內大橋」及連接鹿草鄉與台南市後壁區的「八掌二橋」，屬於較大橋梁，因老舊急需重建。建設處表示，灣內大橋已要到規畫費，積極向公路總局爭取經費，另八掌二橋已跟南市接洽，雖南橋北管，但南市也願意配合款部分各出一半。

郭良江說，目前這兩座橋主要是公路總局，希望地方跟水利署多要些經費，公路總局是針對橋梁的損壞，水利署是針對橋排洪斷面不足，灣內橋主要是橋梁損壞，排洪斷面新設計的高差沒多少，所以水利署要出經費就較困難些，八掌二橋也是一樣的情況，會努力向中央爭取經費，解決危橋危機。