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批環保署違法召開四接環評 環團：若通過將提告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
時代力量立委邱顯智表示，環委應本於專業，要求台電採取更嚴謹的評估方式再行調查。記者胡瑞玲／攝影
時代力量立委邱顯智表示，環委應本於專業，要求台電採取更嚴謹的評估方式再行調查。記者胡瑞玲／攝影

四接爭議延續，環保署公布本周五（7日）續開協和電廠改建環評會議，且不再開放民眾旁聽發言。立委呼籲環保署勿成審查單位變護航單位；環團痛批，環保署企圖以「半黑箱」方式強渡關山，最後不管以什麼理由過關，都會針對環保署相關人員提告。

守護外木山行動小組及時代力量立委陳椒華、邱顯智今於行政院門口舉辦「軟土深掘基隆市港 四接環評違法召開」記者會，批評台電以有重大缺失的環評書作為審查標的，更斥責環保署從「環境保護署」變「環境開發署」，意圖以半黑箱環評暴力闖關，號召大眾7日於環保署門口見證這個以能源轉型為名的「政策霸凌」。

陳椒華表示，5月25日四接環評審議就明確提出3.0版填海造地位置與2.0方案毫無重疊，不具審查資格，要求環保署應要求台電須完備其調查內容，切勿從審查單位變護航單位；邱顯智說，東移方案與過去環評的開發範圍明顯不同，台電僅用舊資料來推估顯然缺乏科學嚴謹性，應重新研擬替代方案，呼籲環委應本於專業，要求台電採取更嚴謹的評估方式再行調查。

基隆永續發展實踐青年行動聯盟理事長陳映潔表示，環保署以延續會議為藉口，不開放民眾旁聽發言，僅開放525登記發言民眾依序進場發言，企圖以半黑箱強渡關山，但卻忘記先前原訂6月2日「因故取消」的四接延續會議，仍大方讓民眾報名旁聽發言，批評這次環評延續會意根本是挾帶行政程序暴力。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基隆市長謝國樑日前撤銷林右昌前市長的2.0版「原則同意開發」公文後，要求台電以3.0東移版再次提出申請，照理台電應先取得目的事業主管機關的新同意函後再行送審，但環保署竟擺明護航台電，協助開發單位強行排審，儼然從「環境保護署」變成「環境開發署」。

王醒之說，一個多月前就已經指出台電送審的5000多頁資料問題百出，沒想到台電除隱匿「未來港內平均波高增加一倍」、「高風險航次比例過高」等不利資料外，竟還拿4年前舊資料來蒙混，企圖誤導環委，簡直「把基隆人當成塑膠」。

王醒之最後指出，預料此次環評最後會恐是以「有條件通過」為結論強渡關山，若真如此，他們將合理懷疑環保署有圖利開發單位之嫌，將會針對環保署及相關人員以圖利罪來提告。

守護外木山行動小組及時代力量立委陳椒華、邱顯智今舉辦「軟土深掘基隆市港 四接環評違法召開」記者會。記者胡瑞玲／攝影
守護外木山行動小組及時代力量立委陳椒華、邱顯智今舉辦「軟土深掘基隆市港 四接環評違法召開」記者會。記者胡瑞玲／攝影
時代力量立委陳椒華呼籲環保署切勿從審查單位變護航單位。記者胡瑞玲／攝影
時代力量立委陳椒華呼籲環保署切勿從審查單位變護航單位。記者胡瑞玲／攝影

環保署 台電 環評

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