感染症醫學會估暑假尾恐有新疫情 三大高風險族群留心

新冠疫情走入第四波傳播，加上迎來解封第一個暑假，出遊人潮增加，也讓接觸、感染病毒的機率提高。台灣感染症醫學會理事長王復德表示，預估暑假尾端有機會出現新一波確診高峰，因此在這波疫情前學會把重點放在把護高風險族群民眾，如65歲以上長者、慢性病患、免疫力低下族群感染新貴肺炎更容易出現嚴重併發症。

感染症醫學會在北醫附醫推出新冠肺炎衛教展，從7月2日至7月8日，為全國醫院巡迴展首站，並邀請演員王宇婕擔任衛教大使。臺北醫學大學附設醫院長施俊明說，近期病毒以XBB為主流，具有免疫逃脫特性、容易重複感染，新冠病毒已經社區化，而北醫附醫為台北都會區指標性醫院，可透過衛教展與經常需要進出醫院的高風險族群直接溝通。

北醫附醫成人感染科主任莊涵琄以兩個染疫個案為例，一個是高齡70多歲的老先生，患有心血管疾病並且有糖尿病、呼吸中止症、高血脂等共病，屬於高風險族群，因此確診後就積極就醫取得口服抗病毒藥，把握「五日黃金治療關鍵期」，沒有嚴重並發症也沒有後遺症。

另外一位為30多歲男性，莊涵琄說，該個案因為BMI過高屬於高風險族群，縱使曾經接種3劑疫苗，但沒有馬上就醫，後來因為昏迷送醫急救一度出現休克、多重器官衰竭，甚至得裝呼吸器及葉克膜。若具有重症高風險因子應該就速就醫，避免併發重症。

莊涵琄說，六月份染疫民眾比上個月多2~3倍，中重症病患也增加6成，其中96%都是高齡長者或是面性病患。王復德也說，暑假人流增加也讓接觸病毒機會增加，預估暑假尾端可能會有新一波確診潮；他提醒，戴口罩後呼吸道傳染病也會跟著減少，但現在口罩令鬆綁，仍要注意新冠、腸病毒等。