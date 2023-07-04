泰國山竹檢出3款違規農藥 邊境遭攔逾23萬公斤越南米

食藥署今公布最新一周食品查驗結果，上周上榜的泰國「山竹」本周再度上榜，驗出三款農藥超標，共計1856公斤退運銷毀。同時越南出口的「白米」同樣驗出台灣未准用的農藥。食藥署副署長林金富表示，米為國人重要的主食，因此一直是百分之百逐批查驗，全數違規的食品都已退運銷毀，並未流入台灣市面。

泰國山竹上周才揪出一批農藥殘留違規，本周為「稻盛國際貿易有限公司」進口的泰國「山竹(FRESH MANGOSTEEN)」，在邊境檢出殘留農藥毆殺松0.02 ppm、益達胺0.1 ppm、賽滅寧0.03 ppm，全數1856公斤都遭退運銷毀。

林金富表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥毆殺松、益達胺、賽滅寧定量極限皆為0.01 ppm，因此本批泰國山竹不符合食品安全衛生管理法第15條規定；目前半年內泰國山竹違規已有2批，已針對違規進口商進行20%至50%的「加強抽批」查驗措施，直到進口商連續5批合格，且總量為違規量體3倍。

由「福聚興業有限公司」進口的越南「白米(VIETNAMESE WHITE RICE)」，邊境檢出殘留農藥氟派瑞0.03 ppm。林金富表示，氟派瑞准用於瓜果類、葉菜類、辣椒等作物上，但白米並非准用品項，因此定量極限應在0.01ppm以下，本批23萬6000公斤的白米依規全數退運銷毀；雖為半年內第2批違規，但白米為國人主食，因此邊境都採行百分之百「逐批查驗」措施，不會調降。

另外，高檔食材義大利出口「新鮮夏季松露(FRESH SUMMER TRUFFLES)」，由「河洛企業股份有限公司」進口則檢出重金屬鎘3 mg/kg，超出定量極限的2 mg/kg，總量1公斤。

林金富說明，蕈菇類很容易在生長時對重金屬有蓄積性，像是太空包、斷木內若殘有重金屬就會蓄積在蕈菇內；本批松露已是半年內第2批違規，將維持逐批查驗措施，直到連續5批合格，才會研議調降。

中國大陸出口的「冷凍花椰菜(白花菜)(FROZEN CAULIFLOWER)」檢出殘留農藥克美素0.05 ppm，為「宇恩貿易有限公司」所進口，總重7500公斤。林金富表示，台灣針對花椰菜並未准許使用克美素，未訂定容許值，因此檢出值應低於0.01ppm，該批為六個月內第一批，將針對進口商採取加強抽批檢驗，7500公斤的冷凍花椰菜依規全數退運或銷毀。