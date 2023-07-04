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泰國山竹檢出3款違規農藥 邊境遭攔逾23萬公斤越南米

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
泰國出口「山竹(FRESH MANGOSTEEN)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
泰國出口「山竹(FRESH MANGOSTEEN)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周食品查驗結果，上周上榜的泰國「山竹」本周再度上榜，驗出三款農藥超標，共計1856公斤退運銷毀。同時越南出口的「白米」同樣驗出台灣未准用的農藥。食藥署副署長林金富表示，米為國人重要的主食，因此一直是百分之百逐批查驗，全數違規的食品都已退運銷毀，並未流入台灣市面。

泰國山竹上周才揪出一批農藥殘留違規，本周為「稻盛國際貿易有限公司」進口的泰國「山竹(FRESH MANGOSTEEN)」，在邊境檢出殘留農藥毆殺松0.02 ppm、益達胺0.1 ppm、賽滅寧0.03 ppm，全數1856公斤都遭退運銷毀。

林金富表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥毆殺松、益達胺、賽滅寧定量極限皆為0.01 ppm，因此本批泰國山竹不符合食品安全衛生管理法第15條規定；目前半年內泰國山竹違規已有2批，已針對違規進口商進行20%至50%的「加強抽批」查驗措施，直到進口商連續5批合格，且總量為違規量體3倍。

由「福聚興業有限公司」進口的越南「白米(VIETNAMESE WHITE RICE)」，邊境檢出殘留農藥氟派瑞0.03 ppm。林金富表示，氟派瑞准用於瓜果類、葉菜類、辣椒等作物上，但白米並非准用品項，因此定量極限應在0.01ppm以下，本批23萬6000公斤的白米依規全數退運銷毀；雖為半年內第2批違規，但白米為國人主食，因此邊境都採行百分之百「逐批查驗」措施，不會調降。

另外，高檔食材義大利出口「新鮮夏季松露(FRESH SUMMER TRUFFLES)」，由「河洛企業股份有限公司」進口則檢出重金屬鎘3 mg/kg，超出定量極限的2 mg/kg，總量1公斤。

林金富說明，蕈菇類很容易在生長時對重金屬有蓄積性，像是太空包、斷木內若殘有重金屬就會蓄積在蕈菇內；本批松露已是半年內第2批違規，將維持逐批查驗措施，直到連續5批合格，才會研議調降。

中國大陸出口的「冷凍花椰菜(白花菜)(FROZEN CAULIFLOWER)」檢出殘留農藥克美素0.05 ppm，為「宇恩貿易有限公司」所進口，總重7500公斤。林金富表示，台灣針對花椰菜並未准許使用克美素，未訂定容許值，因此檢出值應低於0.01ppm，該批為六個月內第一批，將針對進口商採取加強抽批檢驗，7500公斤的冷凍花椰菜依規全數退運或銷毀。

由「懋興企業有限公司」進口的「冷凍丁香魚(FRESH FROZEN SILVER FISH (ANCHOVY) (SPRATELLOIDES GRACILIS))」則檢出重金屬鎘0.13 mg/kg，超出限量的0.05 mg/kg。林金富表示，該丁香魚批已是半年內第二批，將針對進口商調整為逐批查驗，全數608公斤的丁香魚也同樣退運、銷毀。

菲律賓出口「冷凍丁香魚(FRESH FROZEN SILVER FISH (ANCHOVY) (SPRATELLOIDES GRACILIS))」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
菲律賓出口「冷凍丁香魚(FRESH FROZEN SILVER FISH (ANCHOVY) (SPRATELLOIDES GRACILIS))」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「冷凍花椰菜(白花菜)(FROZEN CAULIFLOWER)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「冷凍花椰菜(白花菜)(FROZEN CAULIFLOWER)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「白米(VIETNAMESE WHITE RICE)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「白米(VIETNAMESE WHITE RICE)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「新鮮夏季松露(FRESH SUMMER TRUFFLES)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「新鮮夏季松露(FRESH SUMMER TRUFFLES)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署 泰國 越南

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