何時才可能有颱風生成 賈新興這麼說

未來一周天氣很熱，何時才可能有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，根據展期資料顯示，綜合研判中旬起留意熱帶性低氣壓或颱風的發展，預估有利颱風發展環境於7月21日起建立並持續至8月下旬。

至於未來一周天氣，賈新興說，明起到下周一偏西南風，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨，此期間台東有焚風發生的機率。

下周二（11日）至13日午後山區有局部短暫陣雨。觀察中旬起，副高北抬的狀況及熱帶系統的發展狀態。

賈新興說，根據展期資料顯示，預估有利颱風發展環境於21日起建立並持續至8月下旬。15日起至8月4日留意熱帶系統的影響，南部及東半部降雨有增多的趨勢。後期預報不確定性略高，需留意最新的預報資訊。他也說，最近高溫悶熱，要防曬防中暑，仍需節約用水，