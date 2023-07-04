天氣風險公司：氣溫愈來愈高 今明西半部偶有短暫雨

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今天開始台灣附近轉為西南風環境，今明兩天西南風上游有少量水氣存在，這兩天在西半部偶有短暫雨機會，清晨到上午降雨機率比較高一點，各地山區午後仍然有熱對流發展的機會，受到太平洋高壓勢力影響，對流大致在山區發展，東半部位於弱風區，對流相對容易擴散。

但溫度方面，在內陸、盆地、縱谷、河谷等地形容易有36度左右的高溫。

柯聿寧表示，周四到下周日維持西南風環境，水氣較少，西半部清晨的降雨變得更零星，午後熱對流也會明顯減少，天氣大致穩定，溫度仍然偏高；加上太平洋高壓勢力比較偏南，高壓北側環流的西風有可能將中國上空的乾熱空氣帶往台灣，使白天高溫時間再拉長，極端高溫出現的機會也會更高。

柯聿寧說，本周的溫度有愈來愈高趨勢，而且白天溫度偏高的時間較長，加上天氣也愈來愈穩定，平地難有午後對流雨降溫，出門要做好防曬準備，也需要適時補充水分，預防熱傷害發生。