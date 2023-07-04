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彭啟明：天氣愈來愈熱 午後陣雨型態也開始轉變

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊。本報資料照片
西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊。本報資料照片

天氣熱熱熱，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，天氣正在轉換當中，愈來愈熱，午後陣雨型態也開始轉變。本周溫度有持續上升趨勢，白天高溫時間延長，平地午後對流雨降溫機會低，外出要做好防曬、補充水分，避免熱傷害。

彭啟明指出，今明兩日轉為西南風環境，上游水氣稍有增加，西半部可能出現短暫雨，清晨沿海地區可能有雲雨發展，白天雨機會增加。午後各地山區熱對流發展機會依然存在。

周四至下周日西南風環境持續，水氣減少，清晨雨量將較為零星，午後熱對流明顯減少，整體天氣穩定，溫度將持續偏高。由於太平洋高壓勢力偏南，可能導致中國上空的乾熱空氣帶至台灣，白天高溫時間可能延長，極端高溫機會提高。

高溫 彭啟明

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