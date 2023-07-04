彭啟明：天氣愈來愈熱 午後陣雨型態也開始轉變

近幾年來隨著棲息地流失、過度捕撈與汙染讓鰻魚的補撈量急速下降，「日本鰻鱺」甚至因過度捕撈，在2016年已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。在目前人工培育無法商業化、鰻魚面臨滅種危機的情形下，日清食品公司於2023年5月已成功開發出了大豆蛋白製成的植物性鰻魚，還真實還原了蒲燒鰻魚的口感和味道。

2023-07-04 08:00