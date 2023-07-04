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吳德榮：入夏以來最熱的一周來了 北、東半部高溫恐達38度

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
今起入夏最熱的一周來了，北、東半部高溫恐達38度。本報資料照片
今起入夏最熱的一周來了，北、東半部高溫恐達38度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，最熱的一周來了，局部地區高溫將推升至38度以上，一定要注意防中暑

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今起未來一周(4至10日)台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區高溫將推升至38度以上，為入夏以來，最熱的一段時間，應特別注意防曬、防中暑。

水氣逐漸減少，午後雖仍有局部短暫雷陣雨的機率，但規模大幅減小、且大多侷限在山區。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今日各地晴朗酷熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。各地區平地氣溫：北部23至37度，中部24至37度，南部23至37度，東部23至38度。

最新模式模擬顯示，明日至下周一各地持續晴朗酷熱、紫外線強；背風面北部、東半部局部地區將出現38度以上的「極端高溫」，應特別注意防曬、防中暑。山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西南部局部地區清晨偶有零星飄雨的機率。

中暑 防曬 吳德榮

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