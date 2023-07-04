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徵文／7月主題「我一個人住」

聯合報／ 本報訊

單身家庭比率逐年增高，步入中年後，一個人獨居過活，或有毛小孩陪伴，日子自由愜意，但生病時的無助孤單，遇到人生重大抉擇時，也可能找不到人商量。在面對老病苦痛，或寂寞悲傷時，該如何自處呢？一個人的你是怎麼面對？歡迎分享經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔，至少1M）優先採用，7月15日截稿。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

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