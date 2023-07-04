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健康你我他／獨居做萬全準備 藥物乾糧不可少

聯合報／ 文／瑤瑤（高市鼓山）
去年邁向40大關前，終於擁有自己的小房子，實現了一個人住的夢想。圖／讀者提供
去年邁向40大關前，終於擁有自己的小房子，實現了一個人住的夢想。圖／讀者提供

自從高中畢業到外縣市讀大學開始，歷經住學校宿舍、就業在外租屋，總是不乏同學、室友的陪伴，如此獨自在外生活20多年，去年邁向40大關前，終於擁有屬於自己的小房子，才實現了我一個人住的夢想。

近年看到新聞有幾位獨居藝人猝死的意外，或獨居老人死後多日才被發現，父母很擔心我一個女孩子獨居在外的安危，尤其聽聞朋友說鄰居女孩單身在外租屋，某日覺得身體不適，立刻搭電梯下樓至管理站求助，沒想到一出電梯即昏倒在地，經由管理員呼叫119送醫院急救，才保住性命，原來她腦溢血，所幸經開腦手術、復健多年，現在幾乎已完全康復。

本來以為我是天選之人，但沒想到三年疫情過了，政府解禁後，我居然確診了，發燒、喉嚨痛、鼻水流不停，沒辦法只能努力勉強爬起來去看醫師，還好平常就有居安思危概念，家裡一直都有即食粥、泡麵等乾糧儲備，所以吃的方面還不成問題，卻不敢吿訴父母，以免他們擔心。

總之，我覺得一個人住的好處多多，但在這新獨居時代來臨時，為了預防不時之需，一定要做好萬全準備，例如備妥體溫計、退燒藥等藥物；平常要和固定的親朋好友保持聯繫，以確認安全；我還曾經想過，或許20、30年後，我日益衰老了，養老院也是不錯的選擇。

獨居老人 父母 電梯

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